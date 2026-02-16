জামায়াত সরকারের অংশ হবে কীনা, স্পষ্ট জানালেন ডা. তাহের

স্টাফ রিপোর্টার:ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়ে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বিএনপি। তবে এই সরকারের অংশ হবে না জামায়াতে ইসলামী। শক্তিশালী বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে বলে জানিয়েছেন দলটির নায়েবে আমীর সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর বসুন্ধরায় জামায়াত আমীর ডা. শফিকুর রহমান ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাথে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি।
এ সময় দুই দলের প্রধানের মধ্যে কি কি বিষয় আলোচনা হলো তা জানতে চাইলে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নতুন সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আহবান জানানো হয়েছে।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ বজায় রেখে আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মানে কাজ করবে দুই দল। তারেক রহমান ও জামায়াত আমিরের এ সাক্ষাৎকার আগামীর রাজনীতিতে ইতিবাচক অবস্থা তৈরি করবে।
ডা. তাহের জানান, আমাদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ থাকব আগামী বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে। নিজেদের মধ্যে ঝামেলা হলে ইতিবাচক আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করা হবে।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আগামী সরকার যাতে কাজ করে। জনগণের কল্যাণের ভূমিকা থাকলে তার প্রতিবাদ করার জন্যও আমরা প্রস্তুত রয়েছি বলেও জানান তিনি।
এর আগে সন্ধ্যা সাতটার দিকে জামায়াতে ইসলামীর বাসায় যান তারেক রহমান। এ সময় তার সাথে ছিলেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নজরুল ইসলাম খান।
অন্যদিকে জামায়াত আমীরের সাথে ছিলেন দলের নায়েবে আমীর ডা. আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ও দলের প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।
