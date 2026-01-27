ঝিনাইদহে মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম
ঝিনাইদহ প্রতিনিধি –
সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমানের কোকোর নাম বিকৃত করে মন্তব্যের জেরে জামায়াত নেতা মুফতি আমির হামজার নামে ঝিনাইদহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মানহানির মামলা হয়েছে।
রোববার ঝিনাইদহ সদর আমলি আদালতে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সহ–আইনবিষয়ক সম্পাদক ও সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল আলিম বাদী হয়ে এ মামলা করেন।
ঝিনাইদহ আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. মোক্তার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল আলিম বাদী হয়ে ৫০০, ৫০১ ও ৫০২ ধারায় মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ঝিনাইদহ সদর আমলি আদালতে একটি মামলা (মামলা নং-৭১/২৬) করেছেন। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।  এ বিষয়ে আবদুল আলিম বলেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়া, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পরিবার ও তাঁর ছেলে মরহুম আরাফাত রহমান কোকো সম্পর্কে মানহানিকর বক্তব্য দেওয়ায় আমরা বিএনপির নেতা–কর্মীরাও হেয়প্রতিপন্ন হয়েছি। এ কারণে বিজ্ঞ আদালতে মামলা করেছি।’
এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
দেশের খবর

আরও বাড়লো স্বর্ণের দাম

দেশের খবর

একনেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকার ২৫ প্রকল্প অনুমোদন

দেশের খবর

দর্শনা আইসিপি সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ অধিনায়ক পর্যায়ে বৈঠক

দেশের খবর

বিবৃতি দিলো আইসিসি; বাংলাদেশ নয়, স্কটল্যান্ডই খেলবে বিশ্বকাপ

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More