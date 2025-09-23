টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে আগুন, ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তাসহ দগ্ধ ৫

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

গাজীপুরের টঙ্গীর বিসিক এলাকায় একটি কেমিক্যাল গোডাউনে আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৭টি ইউনিট কাজ করছে। এদিকে আগুন নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাসহ ৫ জন দগ্ধ হয়েছেন।

সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

দগ্ধদের মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা শাহিন আলমের নাম জানা গেছে। বাকি ৪ জনের নাম জানা যায়নি।

টঙ্গী সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. ইশরাত জাহান জানান, দগ্ধ ৫ জনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। এদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের ঢাকার জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা শাহিন আলম এ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
দেশের খবর

ভুয়া তথ্যে পুলিশে চাকরি, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর অভিযোগ

দেশের খবর

রান্নাঘরে মিলল সাবেক নারী ইউপি সদস্যের গলাকাটা লাশ

দেশের খবর

প্রায় ৫০০ কোটি টাকার বই কেনার প্রস্তাব প্রত্যাহার

দেশের খবর

শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক, কী আলোচনা হলো

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More