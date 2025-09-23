টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে আগুন, ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তাসহ দগ্ধ ৫

গাজীপুরের টঙ্গীর বিসিক এলাকায় একটি কেমিক্যাল গোডাউনে আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৭টি ইউনিট কাজ করছে। এদিকে আগুন নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাসহ ৫ জন দগ্ধ হয়েছেন।
সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
দগ্ধদের মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা শাহিন আলমের নাম জানা গেছে। বাকি ৪ জনের নাম জানা যায়নি।
টঙ্গী সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. ইশরাত জাহান জানান, দগ্ধ ৫ জনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। এদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের ঢাকার জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা শাহিন আলম এ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
