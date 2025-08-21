টেজাব এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেলেন উত্তর যুবদলের সদস্য সচিব সাজ্জাদুল মিরাজ

টেলিভিশন এন্টারটেইনমেন্ট জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-টেজাব এর পক্ষ থেকে ২০২৪ এর জুলাই-আগষ্ট গনঅভ্যুত্থানের লড়াকু যোদ্ধা হিসেবে এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ পেয়েছেন ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের সদস্য সচিব সাজ্জাদুল মিরাজ।
গণঅভ্যুত্থানে সাজ্জাদুল মিরাজের সাহসী ভূমিকা ও অবদানের জন্য টেজাব তাকে এই সম্মাননা প্রদান করেছে। এই অ্যাওয়ার্ড তার রাজনৈতিক কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি এবং ভবিষ্যতে আরও সাহসী ভূমিকা পালনে তাকে উৎসাহিত করবে।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে টেজাব-এর নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তারা মিরাজের প্রশংসা করেন এবং দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তার অবদানের কথা স্মরণ করেন।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.