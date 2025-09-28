ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার ছবি নিয়ে যা জানালেন প্রেস সচিব

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবারের সেই অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের সঙ্গে তোলা প্রধান উপদেষ্টার একটি ছবি শনিবার ফেসবুকে প্রকাশ করা হয়। সে ছবি নিয়ে একটি মহল বিতর্ক তৈরির চেষ্টা করে।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রেস সচিব শফিকুল আলম এক ফেসবুক পোস্টে সে বিতর্কের জবাব দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘মার্কিন কর্তৃপক্ষ শুক্রবার নিউইয়র্ক সময় সন্ধ্যা ৬টা ৯ মিনিটে প্রধান উপদেষ্টা ও তার কন্যার সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের ছবি পাঠিয়েছে। আমরা যা জেনেছি তা হলো, সাধারণত হোয়াইট হাউস কোনো সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের কয়েক দিন পর এই ধরনের ছবি প্রকাশ করে। তাই ২৩ সেপ্টেম্বরের সংবর্ধনার তিন দিন পর ছবিটি প্রকাশিত হয়েছে।’

পোস্টের শেষ অংশে নিন্দুকদের উদ্দেশে খোঁচার সুরে প্রেস সচিব লিখেছেন, ‘আমি এমন কিছু মানুষকে চিনি, যারা ছবিটি নিয়ে মিথ্যা কথা ছড়াচ্ছেন। তাদের জন্য আমার বার্তা-আপনি আবুল হলে আপনার আবুলত্ব দূর করার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের না।’

এর আগে জানা যায়, রাষ্ট্রনেতাদের ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অধ্যাপক ইউনূস ট্রাম্পের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সুবিধাজনক সময়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

এ ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন প্রধান উপদেষ্টা। তাদের মধ্যে ছিলেন স্পেনের রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা, জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দাশো শেরিং তোবগে প্রমুখ।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে রয়েছেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে তিনি গতকাল শুক্রবার রাতে ভাষণ দিয়েছেন।

