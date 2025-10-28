ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত সাংবাদিক আনজাম খালেক

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: স্পেশাল রিপোর্টিংয়ের জন্য গ্লোবাল টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিবেদক এবং ইউনাইটেড মিডিয়া ফোরাম-ইউএমএফ’র আহবায়ক আনজাম খালেকের হাতে উঠলো ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ এর পুরষ্কার। শনিবার রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে ডিজিটাল মিডিয়া ফোরাম আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা স্মারক ও পুরষ্কার তুলে দেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

বাংলাদেশের ডিজিটাল সাংবাদিকতা ও উদ্ভাবনী কনটেন্ট নির্মাণে অসাধারণ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে ‘ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ দেওয়া হয়। রাজধানীর গুলশানের লেকশোর হাইটস হোটেলে ডিজিটাল মিডিয়া ফোরাম (ডিএমএফ) আয়োজিত এই দ্বিতীয় আসরে দেশের সেরা অনলাইন, মাল্টিমডিয়া সাংবাদিক, নির্মাতা ও ডিজিটাল উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এই সম্মাননা। ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ডিজিটাল মিডিয়া ফোরাম বাংলাদেশের ডিজিটাল সাংবাদিকদের পেশাগত উৎকর্ষ ও উদ্ভাবন বাড়াতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পুরস্কার প্রদান করে আসছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ। গেস্ট অব অনার ছিলেন বিজিএমইএর পরিচালক ড. রাশিদ আহমেদ হোসাইনি, প্রথম আলোর চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার জাবেদ সুলতান পিয়াস ও জিটিভির হেড অব মার্কেটিং ফেরদৌস নাঈম পরাগসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ডা. তৃণা ইসলাম ও ফয়সাল তিতুমীর।

বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন আরও ২৬ জন। এছাড়াও ২৮ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে জুরি স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

