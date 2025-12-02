ডিসেম্বরে দুটি শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস দিলো আবহাওয়া অফিস

স্টাফ রিপোর্টার:সদ্য শুরু হওয়া ডিসেম্বর মাসে দেশের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চালের ওপর দিয়ে দুটি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। সোমবার (১ ডিসেম্বর) একমাসের জন্য দেওয়া জলবায়ুর পূর্বাভাসে এমন তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর।আবহাওয়াবিদ ও আবহাওয়া অধিদফতরের উপ-পরিচালক মো. নূরুল করিম জানান, ডিসেম্বর মাসে সামগ্রিকভাবে দেশে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ১-২টি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে, যার মধ্যে একটি নিম্নচাপ/ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে পারে তবে এই মাসে দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকতে পারে।

তিনি আরও জানান, ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে দেশের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চালের ওপর দিয়ে ১-২টি মৃদু (৮-১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) থেকে মাঝারি (৬-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।এই আবহাওয়াবিদ জানান, এই মাসে দেশের নদী অববাহিকায় মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং অন্যত্র হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। দেশের প্রধান নদ-নদীসমূহের স্বাভাবিক প্রবাহ বিরাজমান থাকতে পারে।

দেশে দৈনিক গড় বাষ্পীভবন ২ দশমিক ২৫ থেকে ৪ দশমিক ২৫ মিলিমিটার এবং গড় উজ্জ্বল সূর্যকিরণকাল ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা থাকতে পারেও বলে জানিয়েছেন তিনি।

