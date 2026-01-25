দর্শনা আইসিপি সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ অধিনায়ক পর্যায়ে বৈঠক

দর্শনা আইসিপি সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ অধিনায়ক পর্যায়ে বৈঠক
উভয় দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ঐক্যমত পোষণ
দর্শনা অফিস: জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আইসিপি সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ অধিনায়ক পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেল ৪টা থেকে ৫টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত দর্শনা বন্দরের আইসিপি সীমান্তের ৭৬ নম্বর মেইন পিলারের কাছে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হাসান, ৫৮ বিজিবি মহেশপুর ব্যাটালিযনের অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম। আরও উপস্থিত ছিলেন ৬ ব্যাটালিয়নেন উপ-অধিনায়ক মেজর মাসুদ, মেজর তোয়াসীন হাবীব হাসান ও সহ অধিনায়ক মো. রাজ মাহমুদ। বিএসএফ’র পক্ষে ছিলেন ৩২ বিএসএফ সীমানগর ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট সুজিত কুমারের নের্তৃত্বে ৬ কর্মকর্তা। বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যাতে কোনো প্রকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ ভারত থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকতে না পারে সেজন্য উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সতর্কতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ ছাড়াও উভয় দেশের সীমান্ত সুরক্ষার লক্ষ্যে অবৈধ সীমান্ত অতিক্রম ও চোরাচালান প্রতিরোধ করা, সীমান্তে কোনো প্রকার হত্যাজনিত ঘটনা না ঘটে, সীমান্তে টহল তৎপরতা বৃদ্ধি এবং গোয়েন্দা নজরদারি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং সীমান্ত এলাকায় সিভিল জনসাধারণের উপর অনাকাক্সিক্ষত ফায়ার না করার বিষয়ে আলোচনা হয়। এতে বিএসএফ কমান্ডার একমত পোষণ করেন বলে বিজিবি সুত্র জানান। উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ঐক্যমত পোষণ করে সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে বৈঠক শেষ হয়।
