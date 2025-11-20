নতুন কর্মসূচি দিলো জামায়াতসহ ইসলামি আট দল

স্টাফ রিপোর্টার:নির্বাচনের আগে গণভোট সহ পাঁচ দফা দাবিতে সাত দিনের নতুন কর্মসূচি দিয়েছে জামায়াতসহ ইসলামি আট দল। আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাত বিভাগে সমাবেশ করবে দলগুলো।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর পুরানা পল্টনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কার্যালয়ে জরুরি বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন দলটির নায়েবে আমির মাওলানা ইউসুফ আশরাফ।
এ সময় তিনি বলেন, ‘নির্বাচন সুষ্ঠু, সুন্দর, অংশগ্রহণমূলক করতে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার বিকল্প নেই।’
গণভোটে হ্যাঁ বিজয়ী করতে আট দল প্রচারণা চালাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা ব্যাতিত সব বিভাগে সমাবেশ করা হবে৷’
সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘বিগত সময়ে যে পরিমাণ অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তাতে এক-দুজনের ফাঁসির রায় খুব অল্প বিচার৷’
আট দলের জোটের পরিধি বিস্তৃত করার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, ‘আটদলের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয়া হবে৷ অন্য দলের জন্যও দরজা উন্মুক্ত রয়েছে৷’
একই দিনে গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন করার সক্ষমতা সরকারের রয়েছে কি না তা নিয়েও সন্দিহান বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের এই নেতা।
