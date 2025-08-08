নির্বাচনি ট্রেন চলতে শুরু করেছে: প্রিন্স

স্টাফ রিপোর্টার:বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, জনগণের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটছে। নির্বাচনের দামামা বাজতে শুরু করেছে। নির্বাচনি ট্রেন চলতে শুরু করেছে। আগামী রোজার আগেই নির্ধারিত স্টেশনে এই ট্রেন পৌঁছবে। ইনশাআল্লাহ এবার ধানের বাম্পার ফলন হবে।
বৃহস্পতিবার বিকালে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের বাকপাড়া বাজারে গণঅভ্যুত্থানে শহীদ সাদেকুরের স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।
চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে সাভারে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে সাভার এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন শহীদ সাদেকুর রহমান। প্রথম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে এই স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলের অয়োজন করা হয়।
এর আগে এমরান সালেহ প্রিন্স কলিকাবাড়ী গ্রামে শহীদ সাদেকুর রহমানের কবর জিয়ারত ও পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। তিনি শহীদ সাদেকুর রহমানের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সমবেদনা জানান। স্মরণসভায় সাদেকুরের বাবার হাতে শহীদ স্মারক তুলে দেন বিএনপির এই যুগ্ম মহাসচিব।
আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়ে এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, ধানের শীষে ভোট দিন, তারেক রহমান সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ উপহার দেবেন।
তিনি বলেন, গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষা ও শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে নির্বাচন, নির্বাচিত সংসদ ও সরকারের বিকল্প নাই। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের সালাম পৌঁছে দিয়ে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চাইতে হবে।
জনকল্যাণে বিএনপির আগামী সরকারের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে প্রিন্স বলেন, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে তৃণমূলের অভাবী পরিবারকে সহায়তা, কৃষক কার্ডের মাধ্যমে গরিব কৃষককে একটি ফসলের ঊৎপাদন খরচ প্রদান, এক বছরের জন্য শিক্ষিত বেকারদের বেকার ভাতা প্রদান, অন্যান্য বেকারদের কর্মসংস্থান, শিল্প কলকারখানা স্থাপনসহ জনকল্যাণে বিএনপি ব্যাপক কর্মসূচি নিয়েছে।
উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক আযহারুল ইসলাম কাজলের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব আনিসুর রহমান মানিকের সঞ্চালনায় স্মরণসভায় অন্যদের মধ্যে- শহীদ সাদেকুরের বাবা আবদুল লতিফ, ভাই হাফেজ সাদ্দাম হোসেন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মফিজ উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোয়াজ্জেম হোসেন লিটন, ফরহাদ রব্বানী সুমন, দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান হুমায়ূন কবীর, সাবেক চেয়াম্যান গাজীউর রহমান, বিএনপি নেতা আবুল হাশিম, জুয়েল খান, শাহ মেম্বার, খালেক মাস্টার, সাহাবউদ্দিন সরকার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন
