নির্বাচনে ধরাশায়ী চরমোনাই পীরের ৩ ভাই, একজন হারালেন জামানত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরব প্রচার-প্রচারণা চালায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। তবে এতো প্রচার-প্রচারণা চালিয়েও সাফল্য ধরা দেয়নি তাদের কাছে। দলটি ২৫৩টি আসনে প্রার্থী দিলেও জয় পেয়েছে মাত্র একটি আসনে। অধিকাংশ আসনেই উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয় দলটি।

এবারের নির্বাচনে ইসলামী আন্দোলনের আমীর ও চরমোনাই পীর সৈয়দ রেজাউল করীম অংশ নেননি। তবে তার তিন ভাই তিনটি ভিন্ন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও কেউই জয় পাননি।

দলের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির সৈয়দ ফয়জুল করীম বরিশাল-৫ (সদর–সিটি করপোরেশন) আসনে দ্বিতীয় এবং বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনে তৃতীয় হন। বরিশাল-৫ আসনে তিনি ৯৩ হাজার ৫২৮ ভোট পেলেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)–সমর্থিত প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ার ১ লাখ ৩১ হাজার ৪৩১ ভোট পেয়ে জয়ী হন।

বরিশাল-৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী আবুল হোসেন খান ৮১ হাজার ৮৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সমর্থিত মো. মাহমুদুন্নবী পান ৫৪ হাজার ৫৩৩ ভোট। ফয়জুল করীমের প্রাপ্ত ভোট ছিল ২৮ হাজার ৮২৩।

বরিশাল-৪ (হিজলা–মেহেন্দীগঞ্জ) আসনে চরমোনাই পীরের আরেক ভাই সৈয়দ ইছহাক মুহাম্মদ আবুল খায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের সহকারী মহাসচিব ও বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান। এ আসনে তিনি পান ৩৬ হাজার ৭৫৩ ভোট। বিএনপির প্রার্থী রাজীব আহসান ১ লাখ ২৮ হাজার ৩২২ ভোট পেয়ে জয়ী হন এবং জামায়াতের মোহাম্মদ আবদুল জব্বার পান ৭৪ হাজার ৬৮৪ ভোট।

ঢাকা-৪ আসনে প্রার্থী ছিলেন চরমোনাই পীরের আরেক ভাই মাওলানা সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ। তিনি ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং চরমোনাই আহছানাবাদ রশীদিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। এই আসনে জামায়াতের প্রার্থী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ৭৭ হাজার ৩৬৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। বিএনপির তানভীর আহমেদ পান ৭৪ হাজার ৪৪৭ ভোট। মোসাদ্দেক বিল্লাহ পেয়েছেন মাত্র ৬ হাজার ৫১৮ ভোট, ফলে তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ফয়জুল করীম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বরিশাল-৫ আসনে তার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা উল্লেখ করে ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

