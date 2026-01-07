নির্বাচনে ৭ দিন মাঠে থাকবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে ৮ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাত দিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বুধবার (৭ জানুয়ারি) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক-৬ শাখা থেকে জারি করা এক পরিপত্রে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।
পরিপত্রে জানানো হয়েছে, ‘ভোটকেন্দ্রিক মোতায়েন’ বা দ্বিতীয় পর্বের কার্যক্রম চলবে আগামী ৮ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। যাতায়াত সময়সহ এই সাত দিন সশস্ত্র বাহিনী (সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী), বিজিবি, কোস্ট গার্ড, র্যাব, পুলিশ ও আনসার ব্যাটালিয়ন নির্বাচনী এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।
সশস্ত্র বাহিনী: স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য ৮-১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন থাকবে। তারা জেলা, উপজেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার সুবিধাজনক স্থানে (নোডাল পয়েন্ট) অবস্থান করে টহল ও আভিযানিক কার্যক্রম চালাবে।
বিজিবি ও র্যাব: বিজিবি ও র্যাব মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করবে এবং প্রয়োজনে হেলিকপ্টার, ড্রোন ও ডগ স্কোয়াড ব্যবহার করতে পারবে।
ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা: প্রতিটি সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ (ঝুঁকিপূর্ণ) ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় পুলিশ ও আনসারের সমন্বয়ে বিশেষ দল থাকবে। মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ৩ জন পুলিশ এবং মেট্রোপলিটন এলাকার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ৪ জন পুলিশ সদস্য অস্ত্রসহ নিয়োজিত থাকবেন।
গ্রাম পুলিশ ও ভিডিপি: গ্রাম পুলিশ বা দফাদাররা প্রতিটি কেন্দ্রে ৭ দিনের জন্য এবং প্রান্তিক ভিডিপি সদস্যরা প্রশিক্ষণসহ মোট ৮ দিনের জন্য নিয়োজিত থাকবেন।
অন্যান্য বিধিনিষেধ: ভোটগ্রহণের দিন এবং তার আগে ও পরে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারে যৌথ বাহিনী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করবে। এ ছাড়া ১০ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত পর্যন্ত মোটরসাইকেল চলাচল এবং ১১ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত পর্যন্ত ট্যাক্সিক্যাব, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সব লাইসেন্সধারী ব্যক্তির অস্ত্র বহন ও প্রদর্শনও নিষিদ্ধ থাকবে।
নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও রিটার্নিং অফিসারদের কার্যালয়ে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য ১০ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশেষ ‘আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মনিটরিং সেল’ কার্যকর থাকবে বলে পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।
