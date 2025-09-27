নির্বাচন নিয়ে সারজিসের হুঁশিয়ারির জবাবে যা বললেন প্রেসসচিব

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণার অনুযায়ী আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই অনুষ্ঠিত হবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচন কমিশনও সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছে। নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক বরাদ্দের কাজও তৎপরতার সঙ্গে চলছে। তবে এর মধ্যে ঘোষণা এসেছে—জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) শাপলা প্রতীক পাবে না।

এছাড়া, এনসিপির বেশিরভাগ নেতা এই ঘোষণার পর কঠোর অবস্থান নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, সরল পথে দাবি পূরণ না হলে রাজনৈতিক লড়াইয়ের পথে যাবে দলটি।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকালে এনসিপির উত্তরাঞ্চলের প্রধান সংগঠক সারজিস আলম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন। এতে তিনি বলেন, যদি দলের শাপলা প্রতীক না দেওয়া হয়, তাহলে আগামী নির্বাচন কীভাবে হয় তা দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। সারজিসের এই হুঁশিয়ারি দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে।

এদিকে, মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটানের একটি হোটেলে প্রেস ব্রিফিংয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেসসচিব শফিকুল আলমের কাছে সাংবাদিকরা সারজিসের মন্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচন নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই হবে এবং পৃথিবীর কেউ এটি বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না।

শফিকুল আলম আরও বলেন, কোনো নেতা কী স্টেটমেন্ট দিচ্ছে, তা আমাদের বিষয় নয়। আমাদের কথা হলো—নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে এবং কোনো ষড়যন্ত্র এটাকে আটকাতে পারবে না।

