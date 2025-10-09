পর্তুগালে কঠোর অভিবাসন নীতির প্রভাবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংকট

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:পর্তুগালে বসবাসরত প্রবাসীদের জন্য নতুন করে আরো কঠোর নিয়ম আরোপ করা হয়েছে, যা বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ থেকে আগত অভিবাসীদের জীবনে ব্যাপক অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। দেশের অভিবাসন অধিদপ্তর ‘রেসিডেন্ট কার্ড’ নবায়ন এবং বসবাস অনুমোদনের ক্ষেত্রে কঠোর শর্তাবলী আরোপ করায় প্রবাসীরা নানাভাবে বিপাকে পড়েছেন।

পর্তুগালের অভিবাসন নীতিতে নতুন পরিবর্তন

গত জুন মাসে অভিবাসন অধিদপ্তর কিছুটা শিথিলতা এনে রেসিডেন্ট কার্ড নবায়নের সুযোগ দিলেও, নতুন নিয়ম অনুযায়ী এখন বাসার মালিকের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র সংগ্রহ করতে হচ্ছে। এর পাশাপাশি আয়ের বিস্তারিত প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা জারি হয়েছে। অর্থাৎ, অভিবাসীদের তাদের কাজের প্রকৃতি এবং আয়ের সঠিক তথ্য পেশ করতে হবে। পরিবারে সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী আয়ের হিসাবও দিতে বলা হয়েছে, যা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে উঠেছে।

প্রবাসী বাংলাদেশি কামরুজ্জামান জানান, “আমি প্রায় ছয় বছর ধরে পর্তুগালে আছি। আগে স্থানীয় মিনিসিপালিটি থেকে ঠিকানার প্রমাণ পেয়ে সহজেই রেসিডেন্ট কার্ড পেতাম এবং নবায়ন করতাম। এখন নতুন নিয়মে বাসার মালিক প্রত্যয়নপত্র দিতে নারাজ, ফলে অবস্থা খুবই জটিল।”

নতুন অভিবাসন আইন এবং তার প্রভাব

গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্তুগালের জাতীয় সংসদে নতুন অভিবাসন আইন অনুমোদিত হয়েছে, যার ফলে পারিবারিক পুনর্মিলনসহ বিভিন্ন বিষয়ে কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যদিও এই আইন কার্যকর হবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পরেই, তবুও অভিবাসন অধিদপ্তর ইতিমধ্যেই নিজেদের ক্ষমতায় কিছু বিধিনিষেধ চালু করেছে। এর ফলে দেশের অভিবাসীরা বিশেষ করে বাংলাদেশিরা জীবনযাত্রায় বড় ধরনের প্রভাব অনুভব করছে।

প্রবাসীদের জন্য অনিশ্চয়তার কারণ

এই পরিবর্তিত নিয়মাবলীর কারণে অনেক অভিবাসী তাদের রেসিডেন্ট কার্ড নবায়নে বিলম্ব বা সমস্যায় পড়ছেন। বিশেষ করে যারা পারিবারিক সদস্যসহ বসবাস করছেন, তাদের জন্য আয়ের বিস্তারিত হিসাব দেওয়ার শর্ত কঠোর হয়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে বাসার মালিকের প্রত্যয়নপত্র না পাওয়ায় অভিবাসীরা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন।

এই পরিস্থিতি প্রবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে, কারণ রেসিডেন্ট কার্ড না থাকলে তাদের বৈধভাবে পর্তুগালে বসবাস এবং কাজ করার অধিকার সংকুচিত হবে। এছাড়া পারিবারিক পুনর্মিলন কঠিন হওয়ায় পরিবারের স্বাভাবিক জীবনও ব্যাহত হচ্ছে।

প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

পর্তুগালে বসবাসকারী বাংলাদেশিসহ অন্যান্য অভিবাসীদের জন্য এই কঠোর শর্তাবলী দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে যারা কম আয়ের কাজ করেন, তাদের বসবাসের অধিকার হুমকির মুখে পড়তে পারে। ফলে পর্তুগালে বসবাসের স্বপ্ন সার্থক করার পথে এই নিয়মগুলো বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকার ও অভিবাসন কর্তৃপক্ষের উচিত হবে এই কঠোর নিয়মাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা, যাতে অভিবাসীরা তাদের জীবন ও পরিবারকে নিরাপদভাবে পরিচালনা করতে পারেন। পাশাপাশি, স্থানীয় প্রশাসন ও বাসার মালিকদের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে প্রমাণপত্র সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে সহজতর করা প্রয়োজন।

পর্তুগালে বসবাসকারী বাংলাদেশিসহ সকল প্রবাসীর জন্য এই খবর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাদের বসবাসের বৈধতা ও নিরাপত্তা সরাসরি এই নিয়মগুলোর ওপর নির্ভর করছে। যারা নতুন করে পর্তুগালে অভিবাসন বা বসবাসের পরিকল্পনা করছেন, তাদের অবশ্যই এই পরিবর্তিত নিয়মাবলী সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
দেশের খবর

স্বনির্ভরতার পথে বাংলাদেশ: দাসত্ব থেকে মুক্তির আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

দেশের খবর

টঙ্গীতে কাপড় কাটিং কারখানা পুড়ে ছাই

দেশের খবর

আগামী ৫ দিন কেমন থাকবে বৃষ্টিপাত, যা বলল আবহাওয়া অফিস

দেশের খবর

ভোট দিতে পারবেন ১০ লাখ সরকারি চাকরিজীবী

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More