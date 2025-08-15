বাংলাদেশে নিজের বিচার নিয়ে মুখ খুললেন টিউলিপ

স্টাফ রিপোর্টার: দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় বাংলাদেশের আদালতে ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের বিচার শুরু হয়েছে। এই মামলায় তার বিরুদ্ধে পূর্বাচলে মা, ভাই, বোনকে অনিয়মের মাধ্যমে প্লট পাইয়ে দেয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। নিজের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া বিচার নিয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক দীর্ঘ পোস্ট করেছেন টিউলিপ। সেখানে নিজেকে ‘নির্দোষ’ ও এ বিচারকে ‘প্রহসন’ হিসেবে দাবি করেছেন পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনার এ ভাগ্নি। টিউলিপ লিখেছেন, ‘ঢাকায় এখন যে তথাকথিত বিচার চলছে তা একটি প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি বানানো অভিযোগের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দ্বারা পরিচালিত। গত এক বছরে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো বারবার পরিবর্তিত হয়েছে, তবুও বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ একবারও আমার সাথে যোগাযোগ করেনি।

