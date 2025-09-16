বিভাজনে আওয়ামী লীগ ফিরবে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে, তখন কারো শেষরক্ষা হবে না

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান বলেছেন, বিভাজনের সুযোগে আওয়ামী লীগ ফিরবে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে, তখন কারো শেষরক্ষা হবে না।

সোমবার বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।

রাশেদ খান বলেন, ‘নতুন করে কারো সঙ্গে যুগপৎ নয়, ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার পক্ষে গণঅধিকার পরিষদ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং দাবিদাওয়া থাকতে পারে। এই ভিন্নমতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রাখতে হবে। কিন্তু ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির বিভাজনের ফলে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ফিরে আসার পথ সুগম হয়, এমন কোন পদক্ষেপের সাথে গণঅধিকার পরিষদ যুক্ত হবেনা, তবে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পুরোপুরি বিনাশে ঐক্য গঠনের পথে আমরা ইতোমধ্যে দলীয় কার্যালয়ে বহুদলীয় বৈঠক ও শাহবাগে সংহতি সমাবেশ করেছি। ’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার কায়েম করা।  সেজন্য পুরো জাতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভেদ এড়িয়ে এক ও ঐক্যবদ্ধ থাকার কোন বিকল্প নাই। বিভাজনের যেকোন সুযোগে আওয়ামী লীগ ফিরবে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে। তখন কারো শেষরক্ষা হবেনা। তাই আসুন এক থাকি, যে আহ্বান গতকাল মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা দলগুলোর প্রতি করেছেন।’

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
দেশের খবর

তিন দিনব্যাপী এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার শুরু ১৮ সেপ্টেম্বর

দেশের খবর

১৩ দিনে ১৬ হাজার কোটি টাকা রেমিট্যান্স এলো

দেশের খবর

পাঁচদলীয় লিয়াঁজো কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

দেশের খবর

বাংলাদেশে সহযোগিতা বাড়াতে চায় আইএমএফ

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More