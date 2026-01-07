বিসিবির সিদ্ধান্তে বেকায়দায় ভারতের ক্রিকেট বোর্ড

স্টাফ রি‌পোর্টার: মুস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে নিজেদের ফাঁদে পা দিয়েছে ভারত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্তে বেকায়দায় ভারতের ক্রিকেট বোর্ড। আলোচনার দরজা ভারত সরকারই বন্ধ করেছে বলে মন্তব্য ক্রীড়া বিশ্লেষকদের। ভেন্যু পরিবর্তনে কোন বাধা দেখছেন না তারা।

মুস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় বাংলাদেশ- ভারতসহ বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড়। নিরাপত্তার ইস্যুতে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে অস্বিকৃতি জানিয়েছে বিসিবি। যদিও ভেন্যু পরিবর্তন কিংবা বাতিলের নজির ক্রিকেট ইতিহাসে নতুন নয়। এর আগেও ঘটেছে বহুবার। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত পাকিস্তানে যেতে না চাওয়ায় হয়েছে পাক-দুবাই হাইব্রিড মডেলে বিশ্বকাপ। এবার পাকিস্তান ভারতে খেলতে না চাওয়ায় হতে যাচ্ছে ভারত-শ্রীলংকা হাইব্রিড মডেল।

তাই বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনে তেমন কোন বাধা দেখছেন না ক্রীড়া সাংবাদিকরা।

প্রতিবার নিরাপত্তার অযুহাত দেয় অংশগ্রহণকারী দলগুলো। এবার নিরাপত্তার অযুহাত স্বয়ং আয়োজকদের থেকেই এসেছে। যেখানেএকজন খেলোয়াড়ের নিরাপত্তা নেই সেখানে পুরো দল কিভাবে নিরাপদ? বিসিবির এই প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে ক্রীড়া বিশেষজ্ঞদের কাছে।

জল এতোদূর গড়াতো না। এই সমস্যার সমাধান আলোচনার মাধ্যমেই হতে পারতো। তবে সেই সুযোগ রাখেনি ভারত সরকার। সমাধানের দায়টাও তাই তাদেরই।

বল এখন আইসিসির কোর্টে। তারা কি সিদ্ধান্ত দেয় সেই অপেক্ষায় ক্রিকেট প্রেমীরা।

