ভারতের সাথে কোনো তিক্ত সম্পর্ক চায় না বাংলাদেশ: অর্থ উপদেষ্টা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, ভারতের সাথে কোনো তিক্ত সম্পর্ক চায় না বাংলাদেশ। দেশটির সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকালে সচিবালয়ে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে ভারত থেকে ৫০ হাজার টন নন-বাসমতি চাল এবং পাকিস্তান থেকে আরও ৫০ হাজার টন আতপ চাল কেনার সিদ্ধান্ত হয়।

বৈঠক শেষে অর্থ উপদেষ্টা জানান, ভারতের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আর কূটনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ আলাদা। তবে, দেশটির সাথে সম্পর্ক বাইরে থেকে যত খারাপ শোনা যায়, বাস্তবে সেটা তেমন নয়। বাংলাদেশে ভারতবিরোধী বক্তব্য পরিস্থিতি জটিল করছে।

ভারতকে নিয়ে যেসব বক্তব্য বাইরে দেওয়া হচ্ছে, তা সরকারের নয় বলেও জানান অর্থ উপদেষ্টা।

