ভারতের হাইকমিশনার এদেশে নিরাপত্তার মধ্যেই আছেন: হুমায়ুন কবির

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির বলেছেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে প্রতিবেশি হিসেবে ভারতের সাথে সহযোগিতা করা হবে। তবে, শেখ হাসিনার মতো না।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে অ্যালায়েন্স ফর ট্রান্সফর্ম নেশন আয়োজিত সেমিনারে এ তথ্য জানান তিনি।

হুমায়ুন কবির বলেন, ভারতের সাথে ভালো সম্পর্ক চায় বিএনপি, তবে সেটি অবশ্যই দেশের মানুষের সেন্টিমেন্টের আলোকে হতে হবে।

বাংলাদেশের সন্ত্রাসীদের ভারত আশ্রয় দেবে না, সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ ধরণের বিষয়গুলোকেও বিবেচনায় রাখার কথাও জানান তিনি।

ভারতের হাইকমিশনার এদেশে পুরো নিরাপত্তার মধ্যে আছেন। ভারতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এ বিষয়ে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান বিএনপির এই নেতা।

