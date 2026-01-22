ভারতে যাচ্ছে না বাংলাদেশ দল, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানালো সরকার

স্টাফ রিপোর্টার: নিরাপত্তা শঙ্কায় ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে আপত্তি জানিয়েছিল বাংলাদেশ। যদিও দফায় দফায় বিসিবির সঙ্গে আলোচনা করেও শেষ পর্যন্ত ভারতেই খেলার কথা জানায় আইসিসি। কিন্তু বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় বাংলাদেশ।
আইসিসি সময়সীমা বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্তে এখনও পর্যন্ত অনড় বাংলাদেশ। এমনটাই জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই কথা বলেন তিনি।
তিনি বলেন, গতকালও বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা নাগাদ ভার্চুয়াল এক বৈঠকে
আইসিসি স্ট্যান্ড নেয় নাই। কোনো ডিসিশনও পাই নাই। আইসিসির থেকে সুবিচার পাই নাই। এখনো আশা করি আইসিসি সুবিচার করবে।
বিশ্বকাপ খেললে কী কী ক্ষতি হবে সেটা বিবেচনা করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। আসিফ নজরুল বলেন, এটা সরকারের সিদ্ধান্ত, বিসিবির নয়।
