মুস্তাফিজ ইস্যুতে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশ সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশের তারকা পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় দেশে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) সব খেলা ও সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার।
সোমবার (৫ ডিসেম্বর) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব ফিরোজ খান সই করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ২৬ মার্চ ২০২৬ থেকে শুরু হতে যাওয়া আইপিএল আসরে বাংলাদেশি ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে কেকেআর দল থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এমন সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো স্পষ্ট বা যৌক্তিক কারণ জানা যায়নি। এ ঘটনায় দেশের জনগণের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
এ অবস্থায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আইপিএলের সব ম্যাচ ও সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেশের সব টিভি চ্যানেল ও প্ল্যাটফর্মে প্রচার বা সম্প্রচার না করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। জনস্বার্থে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমেই এ আদেশ জারি করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
এদিকে, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে আগামী মাসে বসতে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর। বাংলাদেশের সবগুলো ম্যাচ খেলার কথা ছিলো ভারতের মাটিতে। তবে নিরাপত্তার শঙ্কায় দেশটিতে দল পাঠানো সম্ভব না বলে জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। রবিবার (৪ জানুয়ারি) এক ই-মেইল বার্তায় আইসিসিকে বিষয়টি জানিয়ে দেয় বিসিবি। এর আগেই ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভিকে বিসিসিআইয়ের এক দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, বিশ্বকাপের মতো বিশাল একটি টুর্নামেন্টের সূচি এভাবে হঠাৎ করে বদলে ফেলা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।
উল্লেখ্য, আসন্ন আইপিএলে মুস্তাফিজুর রহমানের অংশগ্রহণ নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই তুমুল আলোচনা চলছিলো। এরই মধ্যে শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকালে বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে মুস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান।
