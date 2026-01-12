স্টাফ রিপোটার: আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু নিয়ে এখনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানাতে পারেনি ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। সম্প্রতি বাংলাদেশকে তারা জানিয়েছে ভেন্যু পাল্টালেও সেটা ভারতের মধ্যেই থাকবে। কিন্তু বাংলাদেশ তাতে রাজি না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) বাফুফে ভবনের সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল।
এ সময় উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা যেন আরও জোরাল হয়েছে। আইসিসির নিরাপত্তা বিভাগ থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) যে চিঠি দেওয়া হয়েছে তাতে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।
মুস্তাফিজুর রহমান বিশ্বকাপ খেলতে গেলে নিরাপত্তা শঙ্কা আরও বাড়বে বলে আইসিসির দেওয়ায় চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা শঙ্কা বাড়তে পারে এমন তিনটি কারণ আইসিসির চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চিঠির বিষয়বস্তু গুরুত্বের সাথে খতিয়ে দেখছি। একটি দলের ক্রিকেটার কে হবেন, সেটি একান্তই টেকনিক্যাল বিষয়। কিন্তু নিরাপত্তার অজুহাতে যখন কোনো নির্দিষ্ট খেলোয়াড়কে নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, তখন সেটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।’
আইসিসির এই চিঠির পর স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হচ্ছে। আইসিসিকে ভারতের নতজানু না হয়ে, ভারতের কথায় ওঠা-বসা না করতে অনুরোধ জানান আসিফ নজরুল।
এর আগে ভারতে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের জন্য আইসিসিকে দুবার চিঠি দিয়েছিল বিসিবি। তাতে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি মনে করছে, টুর্নামেন্ট শুরুর একদম শেষ মুহূর্তে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভেন্যু স্থানান্তর করা লজিস্টিক কারণে সহজ নয়। তাই বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো চেন্নাই ও তিরুবনন্তপুরমে আয়োজনের কথা।
