রান্নাঘরে মিলল সাবেক নারী ইউপি সদস্যের গলাকাটা লাশ

কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলায় সাহেরা বেগম নামে সাবেক নারী ইউপি সদস্যের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকালে পৌরসভার রামদাস ধনিরাম এলাকার শহরের বিজ্ঞান প্রযুক্তি কলেজের সামনে নিজবাড়ির রান্নাঘর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
সাহেরা বেগম (৭২) ওই এলাকার নুরুজ্জামান মিয়ার স্ত্রী। তিনি সাবেক সংরক্ষিত নারী ইউপি সদস্য ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো সাহেরা বেগম রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সোমবার সকালে তার ছোট ছেলে আলম মিয়ার স্ত্রী রান্নাঘরে গিয়ে শাশুড়ি সাহেরা বেগমের গলাকাটা লাশ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। এ সময় তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন জড়ো হন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।
নিহতের বড় ছেলে সাখাওয়াত হোসেন বাবু জানান, সোমবার সকালে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর হাউমাউ চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি মা গলাকাটা অবস্থায় মাটিয়ে পড়ে আছেন। পরে কাছে গিয়ে দেখি মারা গেছে। তার মা দীর্ঘদিন ধরে মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন বলেও জানান তিনি।
উলিপুর থানার ওসি জিল্লুর রহমান বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুড়িগ্রাম মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলে ঘটনার রহস্য জানা যাবে।
