শারীরিক সক্ষমতা না থাকলে হজে নেয়া যাবে না : ধর্ম উপদেষ্টা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: শারীরিক সক্ষমতা না থাকলে কাউকে হজে নেয়া যাবে না বলে জানিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। তিনি বলেছেন, কেবল শারীরিকভাবে সুস্থ ব্যক্তিদেরই হজের জন্য নিবন্ধন করাতে হবে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় পর্যায়ে হজ ও ওমরাহ ফেয়ার ২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। হজে যেতে চাওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে হজ এজেন্সির যোগসূত্র তৈরির লক্ষ্যে এই আয়োজন করেছে হজ এজেন্সিগুলোর সংগঠন হজ এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)। ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, অসুস্থ ও শারীরিক সক্ষমতা নেই, এমন ব্যক্তিদের হজে নেওয়া হলে সরকারকে বিব্রত হতে হয়। নানা ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
দেশের খবর

জয়ের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের মামলা

দেশের খবর

বাংলাদেশে নিজের বিচার নিয়ে মুখ খুললেন টিউলিপ

দেশের খবর

হাসিনার লক্ষ্য ছিল সাকা চৌধুরীর লিগ্যাসি ধ্বংস করা: হুম্ম

দেশের খবর

এনসিপির হয়ে নির্বাচন করবেন কিনা, যা জানালেন আসিফ

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More