শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ড ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে ৫ সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সম্প্রতি ঘটানো অগ্নিকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য একটি পাঁচ সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি দ্রুততার সঙ্গে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত হিসাব প্রস্তুত করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দেবে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পক্ষ থেকে রোববার (১৯ অক্টোবর) প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পাটওয়ারীকে। এছাড়া কমিটির অন্যান্য সদস্য হিসেবে রয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব মু. রইচ উদ্দিন খান ও মো. তারেক হাসান এবং ঢাকা কাস্টম হাউসের যুগ্ম কমিশনার মুহাম্মদ কামরুল হাসান। অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পঙ্কজ বড়ুয়া কমিটির সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দেশের প্রধান বাণিজ্যিক প্রবেশদ্বার হওয়ায় এর কার্যক্রমে কোনো বিঘ্ন ঘটলে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে। তাই, ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাপ এবং দ্রুত পুনর্বাসনের উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। কমিটির প্রতিবেদন সরকারের নীতি নির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করবে।

অগ্নিকাণ্ডের প্রভাবে বিমানবন্দরের অবকাঠামোতে যে ধরণের ক্ষতি হয়েছে, তা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, নিরাপত্তা ও যাত্রী সেবার মানেও প্রভাব ফেলতে পারে। সঠিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পর্যটন খাতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

এদিকে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ঢাকা কাস্টম হাউসে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে দেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে কোনো ধরনের ব্যাঘাত না ঘটে। এই পদক্ষেপ দেশের অর্থনৈতিক প্রবাহ বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সার্বিকভাবে, অগ্নিকাণ্ডের পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ও ক্ষতিপূরণের জন্য গঠিত এই কমিটির কাজ দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
দেশের খবর

কার্গো ভিলেজে আগুন বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে বড় ধরনের ক্ষতি ও প্রভাব

দেশের খবর

রাজউকের ড্যাপ সংশোধনী অনুমোদন ফার ও জনঘনত্ব বৃদ্ধি কৃষিজমিতে নির্মাণ নিষিদ্ধ

দেশের খবর

পুরান ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা জুবায়েদ হোসাইনের নির্মম হত্যা ঘটনা ও…

দেশের খবর

৩৩ বছর পর পুনর্স্থাপিত জাকসু: নির্বাচনের এক মাস পেরিয়ে গেলেও অফিস ও তহবিল নিয়ে…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More