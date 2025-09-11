সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের ৫ দফা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠাসহ ৫ দফা দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকরা।

বুধবার বিকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের আব্দুস সালাম হলে সংবাদ সম্মেলনে ওই দাবি জানান তারা। স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও এন্ট্রিপদ ৯ম গ্রেড বাস্তবায়ন পরিষদ ওই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও এন্ট্রিপদ নবম গ্রেড বাস্তবায়ন পরিষদের আহ্বায়ক ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা অঞ্চলের উপ-পরিচালক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ও নবাবপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রেবেকা সুলতানা, ঢাকা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মো. মঞ্জুরুল হক, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক সিকান্দার আলী খান, বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মাহমুদ সালমী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুস সালাম, স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটির মুখপাত্র ও সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. ওমর ফারুক, গাজীপুর রানী বিলাস মনি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক আসাদুজ্জমান নূর, ৩৪তম বিসিএস নন ক্যাডার শিক্ষক নেতা আল মাসুম লিয়েন।

তাদের ৫ দফা দাবি হলো- ১. স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা। ২. সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষকের এন্ট্রিপদ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করে ৪ (চার) স্তরীয় পদসোপান করা। ৩. অনতিবিলম্বে আঞ্চলিক উপপরিচালকের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা সংরক্ষণ এবং মাধ্যমিকের সব কার্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা রক্ষা। ৪. বিদ্যালয় ও পরিদর্শন শাখার সব শূন্যপদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন। ৫. বকেয়া সিলেকশনগ্রেড ও টাইমস্কেলের মঞ্জুরি আদেশ প্রদান।

