সীমানা পুনর্বিন্যাস পর্যালোচনায় এনসিপির ৪ সদস্যের কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার:নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্বিন্যাসের চলমান কার্যক্রম মূল্যায়ন, পর্যালোচনা ও সমন্বয়ের জন্য চার সদস্যের কমিটি গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক কমিটির।
রোববার দলটির যুগ্ম সদস্য সচিব সালেহ উদ্দিন সিফাৎ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেন অনুমোদিত এ কমিটিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ছাত্রনেতা সাইফুল্লাহ হায়দারকে প্রধান করা হয়েছে।
এছাড়া কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- আব্দুল্লাহ আল আমিন, জহিরুল ইসলাম মুসা ও আরিফুর রহমান তুহিন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্বিন্যাশের চলমান কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে মূল্যায়ন, পর্যালোচনা ও সমন্বয়ের জন্য চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।
আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেন এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।
