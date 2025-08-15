হাসিনার লক্ষ্য ছিল সাকা চৌধুরীর লিগ্যাসি ধ্বংস করা: হুম্ম

বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর (সাকা চৌধুরী) ছেলে হুম্মাম কাদের চৌধুরী বলেছেন, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে শেখ হাসিনা চাইলে একটা গুলি দিয়েই হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তার লক্ষ্য সেটা ছিল না। তার লক্ষ্য ছিল, বাবার যে লিগ্যাসি আছে, তার যে রাজনীতি আছে সেটি ধ্বংস করে দেওয়া।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকাল ৩টায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বাসায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন মন্তব্য করেন। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তার মা, বড় ভাই ফয়সাল কাদের চৌধুরী এবং বোন।
হুম্মাম কাদের বলেন, আমার বাবা যেহেতু একজন ন্যাশনালিস্ট হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তার এ চিন্তাধারাকেই সে (শেখ হাসিনা) ধ্বংস করতে চেয়েছিল।
‘এ আইসিটিটা (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল) আসলে আদৌ কোনো কোর্ট নাকি সেটা প্রমাণ করার জন্য আমরা বহু বছর ধরেই লড়াই করে এসেছি, আমরা সক্ষমও হয়েছিলাম’ উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, আপনারা যখন তৎকালীন আইনমন্ত্রী কিংবা বিচারপতিদের প্রশ্ন করতেন যে- এটি আসলে আন্তর্জাতিক নাকি ডোমেস্টিক কোর্ট। তখন কিন্তু তারা গোলপোস্ট নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতেন।
তিনি বলেন, তাদের যখন প্রশ্ন করা হতো, এটা বাংলাদেশের আইন মেনে কেন হচ্ছে না তখন তারা বলত, এটা একটা আন্তর্জাতিক আদালত। আবার যখন বিদেশিরা তাদের প্রশ্ন করত, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড কেন অনুসরণ করা হচ্ছে না। তখন তারা বলত এটা একটা ডোমেস্টিক ট্রাইব্যুনাল।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.