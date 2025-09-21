‘আমার অর্ধেক বয়সের ছেলেরা আমাকে প্রেম প্রস্তাব দিচ্ছে’

একসময় ছেলেদের পিছু নিতেন। তার প্রেমেও পড়তেন অসংখ্য পুরুষ। কিন্তু ৫০ বছরে এসেও অবিবাহিত থেকে গিয়েছেন আমিশা প্যাটেল। তবে বিয়ের আশা ছাড়েননি অভিনেত্রী।

কেন বিয়ে করেননি আমিশা? সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হলে অভিনেত্রী জানান, তাকে অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার শর্ত দেওয়া হয়েছিল। সেই শর্তে তিনি রাজি হননি। তবে এখনও বিয়ের প্রস্তাব আসে তার কাছে।

আমিশা নিজেই জানান, স্কুলে পড়াকালীন তিনি বহু ছেলের পিছু নিতেন। অনেকের থেকে প্রেমের প্রস্তাবও পেতেন। কিন্তু বিয়ে করার ক্ষেত্রে শর্ত দেওয়া হত— কাজ ছেড়ে ঘরে থাকতে হবে। আমিশা বলেছেন, ‘যারা ভালোবাসবে, তারা তোমাকে কাজেও উৎসাহ দেবে। কাজের জন্য আমি অনেক কিছু হারিয়েছি। আবার ভালোবাসার জন্যও অনেক কিছু হারিয়েছি। দুটো থেকেই শিখেছি।’

অভিনয়জগতে আসার আগে এক শিল্পপতির পুত্রের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন আমিশা। অভিনেত্রীর মতোই সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিল। সম্পর্কের সমীকরণও ঠিক ছিল। কিন্তু বিয়ে করলে অভিনয় করা যাবে না— এই শর্ত দেওয়া হয়েছিল আমিশাকে। মেনে নেননি অভিনেত্রী।

কিন্তু এখনও বিয়ের আশা করেন আমিশা। অভিনেত্রী বলেছেন, ‘আমি এখনও বিয়ের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু মনের মতো কাউকে পেলে তবেই বিয়ে করব। আমি এখনও বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেদের থেকে প্রস্তাব পাই। আমার অর্ধেক বয়সের ছেলেরা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমার অসুবিধা নেই। কিন্তু ছেলেটিকে মানসিক ভাবে পরিণত হতে হবে।’

উল্লেখ্য, প্রথম ছবি ‘কহো না পেয়ার হ্যায়’-তে আলোড়ন তুলেছিলেন আমিশা। তবে একটা সময়ের পরে তিনি দূরে সরে যান বলিউড থেকে। ২০২৩ সালে ফের তার প্রত্যাবর্তন ‘গদার ২’ ছবির মাধ্যমে।

