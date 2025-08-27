‘আমি বিবাহিত, ফেসবুকে প্রমাণ করার কিছু নেই’

ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়গুলো তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রমাণ করার প্রয়োজন মনে করেন না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমি বিবাহিত, সেটা ফেসবুকে দেখানোর মতো কিছু নেই।’
২০০৮ সালে শাকিব খানের সঙ্গে বিয়ে হলেও দীর্ঘদিন বিষয়টি গোপন রাখেন অপু। ২০১৭ সালে ছেলে আব্রাম খান জয়ের জন্মের পর সেই খবর প্রকাশ্যে আনেন তিনি। তবে এর কিছুদিন পরেই ভাঙন ধরে শাকিব-অপুর সংসারে, যা শেষমেশ বিচ্ছেদে গড়ায়। পরবর্তীতে শাকিব বিয়ে করেন নায়িকা শবনম বুবলীকে।
তবে বিচ্ছেদের পরও ছেলে জয়কে ঘিরে অপু ও শাকিব আবারও কাছাকাছি আসতে শুরু করেন। একসঙ্গে ঘুরতেও দেখা গেছে তাদের, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও ছেলেকে নিয়ে সময় কাটিয়েছেন এই দুই তারকা। এরই মধ্যে শাকিব ও বুবলীর সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হলে শাকিব-অপুর সম্পর্ক নতুন করে আলোচনায় আসে।
বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে শাকিবের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানের কথা প্রকাশ করেছেন অপু। এমনকি শাকিবের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও সময় কাটাতে দেখা গেছে তাকে। ফলে আবারও প্রশ্ন উঠেছে— শাকিব-অপুর সম্পর্ক কোথায় দাঁড়িয়ে?
এই প্রসঙ্গেই অপু বলেন, ‘ফেসবুকের মাধ্যমে যদি সংসার প্রমাণ করতে হয়, তাহলে তো বিয়েরই দরকার নেই। আমি বিবাহিত, এখানে কারও বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমার কিছু যায় আসে না। আমার সময় নেই কাউকে বোঝাতে যাওয়ার।’
শাকিব খানের সঙ্গে বর্তমান সংসার জীবন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অপু সরাসরি কোনো উত্তর দেননি। তিনি জানান, পারিবারিক বিষয়গুলো ব্যক্তিগত রাখতে চান। উদাহরণ টেনে বলেন, ‘আমার সবচেয়ে প্রিয় নায়ক শাহরুখ খান। তার ব্যক্তিগত জীবনের কতটুকুই বা আপনি জানেন? তিনি যা প্রয়োজন মনে করেছেন, শুধু সেটুকুই জানিয়েছেন। আমারও একই অবস্থান। আমি সীমার বাইরে দর্শককে কিছু জানাতে চাই না।’
অপু বিশ্বাসের এ মন্তব্যের পর আবারও নতুন করে গুঞ্জন ছড়িয়েছে তার ব্যক্তিগত জীবনের বর্তমান সমীকরণ নিয়ে।
