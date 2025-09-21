আয়েশা ওমরের ‘লাজাওয়াল ইশক’ ঘিরে অনলাইনে তোলপাড়

ফিল্ম ও টিভি তারকা আয়েশা ওমরের নতুন রিয়েলিটি শো ‘লাজাওয়াল ইশক’ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে।

পাকিস্তানের প্রথম ‘ভালোবাসা’ কেন্দ্রিক রিয়েলিটি শো হিসেবে প্রচারিত এই শো-এর প্রোমোটি প্রকাশের পর থেকেই ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কিছু ব্যবহারকারী এটিকে দেশিয় ‘লাভ আইল্যান্ড’ এর সঙ্গে তুলনা করেছেন, আবার কেউ কেউ শো’টিকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দাবিও তুলেছেন।

প্রোমো প্রকাশিত হতেই বিতর্ক

শো-এর অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম পেজে শেয়ার করা প্রোমোতে দেখা যায় আয়েশা ওমর লাল গাউনে ভাসফোরাসের পাশে বিলাসবহুল ভিলায় দর্শকদের স্বাগত জানাচ্ছেন। প্রোমোতে অংশগ্রহণকারীদের—যারা মূলত অচেনা মুখ।

অনলাইনে প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র ও বিতর্কিত। একজন ব্যবহারকারী শো-এর ফর্ম্যাটকে ‘কিউপিডের ক্যাশ গ্র্যাব’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, আবার একজন লিখেছেন, সামান্য অপরাধ করা এক জিনিস, আর তা প্রকাশ্যে দেখানো অন্য জিনিস। কিছু লজ্জা থাকুক।

একই সময়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীর একাংশ পাকিস্তান ইলেকট্রনিক মিডিয়া রেগুলেটরি অথরিটি -কে এই শো নিষিদ্ধ করার দাবিও তুলেছেন।

আয়েশা ওমরের প্রতিক্রিয়া

সব প্রতিক্রিয়া নেতিবাচক ছিল না। অনেকে এই বিতর্ককে পরোক্ষভাবে প্রহসন বলে অভিহিত করেছেন, যে একই সমালোচকরা নেটফ্লিক্সের বিদেশি ডেটিং শো দেখে বিনোদন পান।

আয়েশা ওমর এই সমালোচনা অযথা উল্লেখযোগ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। গালফ নিউজকে তিনি বলেছেন, অনেক প্রশ্নের উত্তর এই শো সম্প্রচারের পর জানা যাবে। তিনি আরও বলেন, ‘লাজাওয়াল ইশক’ কোনো বিদেশি শো বা শুধুই ডেটিং শো নয়। ফর্ম্যাটটি আমাদের সংস্কৃতি, নীতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের সমাজে চিরস্থায়ী ভালোবাসা শেষ পর্যন্ত পবিত্র বিবাহের দিকে নিয়ে যায়—এটাই শো-এর মূল লক্ষ্য।

তুর্কি উৎস এবং শুটিং তথ্য

ওমর জানিয়েছেন যে ‘লাজাওয়াল ইশক’ তুর্কির জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ‘আস্ক আদাসি’-এর অফিসিয়াল অ্যাডাপ্টেশন, যা তুর্কি প্রোডাকশন কোম্পানি দ্বারা ব্যাক করা হয়েছে।

তিনি বললেন, শুটিং শুরু হয়েছে ইস্তানবুলে প্রায় ১০ দিন আগে এবং শুটিং আরও এক মাস চলবে। কাস্টিং-এ সরাসরি যুক্ত না হলেও, তিনি নিশ্চিত করেছেন যে শো-তে পাকিস্তানি পুরুষ ও নারী উভয়ই অংশগ্রহণ করবেন।

