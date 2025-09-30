কোথায় সময় কাটাচ্ছেন কোহলি-আনুশকা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:এশিয়া কাপের উত্তেজনা থেকে আপাতত দূরে আছেন বিরাট কোহলি। একসময় ২২ গজ কাঁপানো দিল্লির এ তারকা ব্যাটার এখন নিজের পরিবারের সঙ্গে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। গত শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) স্ত্রী অভিনেত্রী আনুশকা শর্মার সঙ্গে তোলা ছবি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছেন কোহলি।

বউয়ের কপালে গাল ঠেকিয়ে সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখা গেছে এ তারকা ক্রিকেটারকে। সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করতেই নিমেষে ভাইরাল।

আনুশকার সঙ্গে ছবি পোস্ট করে বিরাট সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের দেয়ালে লিখেছেন—এক মিনিট হয়ে গেল। তিনি স্বীকার করে নেন শেষবার ইনস্টাগ্রামে বউয়ের সঙ্গে লম্বা সময় ছবি পোস্ট করা হয়ে ওঠেনি।

এদিন বিরাটকে লম্বা নীল কোটে সুসজ্জিত দেখাচ্ছিল এবং আনুশকা সাদা টপের সঙ্গে মানানসই একটি ধূসর সোয়েটার বেছে নিয়েছিলেন। তারা দুজনে হাসলেন ক্যামেরা তাক করে। এর আগে আকায়ের সঙ্গে বেড়াতে বেরোনোর বেশ কয়েকটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে আসে। সেই ছবিগুলোর একটি কোলাজে দেখা গেছে, অভিনেত্রী আনুশকা ছেলে আকায়কে স্ট্রোলারে ঠেলে দিচ্ছেন। সঙ্গে ছিলেন বিরাটও।

২০১৩ সালে বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ের সময় মন দেওয়া-নেওয়া হয় বিরাট-আনুশকার। দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রেম পরিণতি পেয়েছিল ইতালিতে রাজসিক বিয়ের মাধ্যমে। ২০২১ সালে তারা কন্যাসন্তানের মা-বাবা হন। দুই বছর পর আনুশকার কোল আলো করে আসে পুত্রসন্তান অকায়।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
বিনোদন

অবশেষে মুক্তি পাচ্ছে পপির সেই সিনেমা

বিনোদন

‘আমার প্যাডেল আসক্তি নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে’

বিনোদন

সম্মাননা পেয়ে যা বললেন শাকিব খান

বিনোদন

রণবীরের সঙ্গে শয্যাদৃশ্য বদলে দিয়েছে অভিনেত্রীর জীবন

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More