কোথায় সময় কাটাচ্ছেন কোহলি-আনুশকা

স্টাফ রিপোর্টার:এশিয়া কাপের উত্তেজনা থেকে আপাতত দূরে আছেন বিরাট কোহলি। একসময় ২২ গজ কাঁপানো দিল্লির এ তারকা ব্যাটার এখন নিজের পরিবারের সঙ্গে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। গত শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) স্ত্রী অভিনেত্রী আনুশকা শর্মার সঙ্গে তোলা ছবি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছেন কোহলি।
বউয়ের কপালে গাল ঠেকিয়ে সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখা গেছে এ তারকা ক্রিকেটারকে। সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করতেই নিমেষে ভাইরাল।
আনুশকার সঙ্গে ছবি পোস্ট করে বিরাট সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের দেয়ালে লিখেছেন—এক মিনিট হয়ে গেল। তিনি স্বীকার করে নেন শেষবার ইনস্টাগ্রামে বউয়ের সঙ্গে লম্বা সময় ছবি পোস্ট করা হয়ে ওঠেনি।
এদিন বিরাটকে লম্বা নীল কোটে সুসজ্জিত দেখাচ্ছিল এবং আনুশকা সাদা টপের সঙ্গে মানানসই একটি ধূসর সোয়েটার বেছে নিয়েছিলেন। তারা দুজনে হাসলেন ক্যামেরা তাক করে। এর আগে আকায়ের সঙ্গে বেড়াতে বেরোনোর বেশ কয়েকটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে আসে। সেই ছবিগুলোর একটি কোলাজে দেখা গেছে, অভিনেত্রী আনুশকা ছেলে আকায়কে স্ট্রোলারে ঠেলে দিচ্ছেন। সঙ্গে ছিলেন বিরাটও।
২০১৩ সালে বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ের সময় মন দেওয়া-নেওয়া হয় বিরাট-আনুশকার। দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রেম পরিণতি পেয়েছিল ইতালিতে রাজসিক বিয়ের মাধ্যমে। ২০২১ সালে তারা কন্যাসন্তানের মা-বাবা হন। দুই বছর পর আনুশকার কোল আলো করে আসে পুত্রসন্তান অকায়।
