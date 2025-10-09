তানজিন তিশার জন্য বড় ধাক্কা: ভারতীয় সিনেমা থেকে বাদ, কিন্তু আসছে দেশের বড় পর্দায় নতুন চমক

স্টাফ রিপোর্টার:বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশার জন্য সাম্প্রতিক সময়টা বেশ দুঃসংবাদময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি কলকাতার একটি বড় ভারতীয় সিনেমায় অভিনয় করবেন বলে গুঞ্জন ছড়িয়েছিল। সেই ছবির নাম ছিল ‘ভালোবাসার মরশুম’, যেখানে তানজিন তিশার বিপরীতে থাকতেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা শর্মান যোশি। এছাড়া ছবির পরিচালক হিসেবে থাকবেন এম এন রাজ, আর ঢাকার অভিনেতা খায়রুল বাসারও যুক্ত থাকার কথা ছিল।

কিন্তু এই স্বপ্নের সিনেমার পথে হঠাৎ বড় বাধা পড়ে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রযোজনা দলের একজন সদস্য জানান, তানজিন তিশা ভারতের ভিসা পেতে সমস্যায় পড়েছেন। এই ভিসার জটিলতার কারণে তিনি শুটিং শুরু করতে পারেননি, ফলে পরিচালক ও প্রযোজনা টিম তাকে বাদ দিয়ে নতুন কোনো অভিনেত্রীকে সুযোগ দিয়েছেন। তানজিনের পরিবর্তে এখন কাজ করছেন কলকাতার অভিনেত্রী সুস্মিতা, যিনি সম্প্রতি সৃজিত মুখার্জির সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জনেও আলোচনায় ছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে তানজিন তিশা আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেননি। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “আমাকে নিয়ে অনেক খবর হয়েছে, কতটা সত্য কতটা নয় জানি না। এখনই কিছু বলতে চাই না, হতে পারে সামনে নতুন কোনো সারপ্রাইজ থাকবে।”

এবং আসলেই সেই ‘সারপ্রাইজ’ নিয়ে এসেছে তানজিন। ভারতীয় সিনেমা থেকে বাদ পড়লেও তিনি বাংলাদেশের সুপারস্টার শাকিব খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে নতুন সিনেমা ‘সোলজার’-এ অভিনয় করছেন। এই ছবিতে তানজিন প্রথমবার বড় পর্দায় প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ‘সোলজার’ সিনেমাটি এই বছরের ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পাবে।

তানজিন তিশার ভারতীয় সিনেমায় ভিসা সমস্যার কারণে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হওয়া অবশ্যই তার জন্য এক বড় ধাক্কা। বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক সিনেমার অংশ হওয়া একজন অভিনেতার ক্যারিয়ারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিড়ি। এই ধরনের সুযোগ অনেক বড় প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, যা ভবিষ্যতে তার কর্মজীবনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

তবে, দেশের সবচেয়ে বড় সিনেমা তারকার সঙ্গে জুটি বেঁধে নতুন চলচ্চিত্রে কাজ করা তানজিনের জন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছে। ‘সোলজার’ সিনেমাটি তার ক্যারিয়ারে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শাকিব খানের সঙ্গে তার জুটি দর্শকদের কাছে নতুন রসদ নিয়ে আসবে এবং বাংলাদেশের সিনেমা জগতে তানজিনের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।

তানজিন তিশার এই পরিবর্তিত যাত্রা বাংলাদেশি চলচ্চিত্র প্রিয় দর্শকদের জন্যও একটি বড় উপহার হতে চলেছে। কারণ তারা দেখতে পাবেন এই তরুণ অভিনেত্রী দেশের বড় পর্দায় নতুন মাত্রা যোগ করছে।

