নামের পাশে নতুন উপাধি যুক্ত হলো মিথিলার

রাফিয়াত রশিদ মিথিলা এখন আর শুধু অভিনেত্রী নন; তার নামের পাশে যোগ হয়েছে ‘ডক্টর’ উপাধি। সম্প্রতি জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি থিসিস সফলভাবে শেষ করেছেন। এই সাফল্য তার জন্য অত্যন্ত আবেগাপ্লুত ও গর্বের বিষয়, যা মিথিলা নিজেই ফেসবুকে ঘোষণা করেছেন।

২৬ আগস্ট নিজের ফেসবুক ওয়ালে মিথিলা এই খবর প্রকাশ করেন। পোস্টে দেখা যায় জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আরেকটি ছবিতে প্রদর্শিত হয়েছে তার থিসিস পেপার।

পোস্টে মিথিলা লিখেছেন, ‘জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পিএইচডি থিসিস সফলতার সঙ্গে শেষ করতে পেরে আমি আবেগে আপ্লুত এবং গর্বিত বোধ করছি। পাঁচ বছরের একটি যাত্রার সমাপ্তি হলো যা ছিল একইসঙ্গে কষ্টের ও আনন্দের। আমার জন্য এই পথ চলার অর্থ হলো নিজের ফুলটাইম ক্যারিয়ার, মাঝে মাঝে অভিনয় করা এবং পারিবারিক দায়িত্বের সাথে তাল মিলিয়ে এই ডিগ্রি অর্জনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা।

তিনি এরপর লিখেছেন, ‘এই অভিজ্ঞতাটি চূড়ান্ত মাস্টারক্লাস। নিজেকে আমি কীভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি সে সম্পর্কে গভীরভাবে বুঝতে শিখেছি। পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ এবং ঋণী, যাদের সমর্থনে আমার এই যাত্রা সহজ হয়েছে।’

একদম শেষে এই অভিনেত্রী খানিকটা বেশি উচ্ছ্বাস নিয়ে লিখেছেন, ‘আজ থেকে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে এবং গর্বের সাথে আমার নামের পাশে ‘ডক্টর’ উপাধি যুক্ত করতে পারবো। এই উপাধি অর্জনের জন্য আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি।’

বলা প্রয়োজন, রাফিয়াত রশিদ মিথিলা নিজের একাডেমিক ক্যারিয়ারের সাফল্যের পাশাপাশি অভিনয়েও সময় দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি অনেক সময়ই বলেছেন, শুধুমাত্র ভালোবাসা থেকেই তিনি অভিনয়টা করেন। কয়েকদিন আগেই মেয়ে আইরার সঙ্গে একটি প্রসাধনীর বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে তাকে। মা-মেয়ে দুজনেই এই কাজের জন্য প্রশংসিত হয়েছেন।

