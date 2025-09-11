নিজেকে নতুনভাবে প্রমাণের তাগিদ অনুভব করি: শ্রাবন্তী

টালিউড অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের সিনেমা ‘দেবী চৌধুরাণী’ পূজায় মুক্তি পাচ্ছে। এ সিনেমায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নারীপ্রধান চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছেন। সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে তার সিনেমা মুক্তি ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন অভিনেত্রী।
শ্রাবন্তী বলেন, নিজেকে খুবই লাকি মনে হয়েছিল। সচরাচর তো নারীকেন্দ্রিক সিনেমাই কম হয়, সেখানে এ রকম একটি চরিত্র— অফারটা পেয়ে খুব এক্সাইটেড হয়েছিলাম। তিনি বলেন, ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের অবলম্বনে এখন দাঁড়িয়ে সিনেমা তৈরি করা এবং সেখানে ‘দেবী চৌধুরাণী’ হিসেবে কাজের সুযোগ সত্যিই নিজেকে ভাগ্যবতী বলেই মনে হয়েছিল।
অভিনেত্রী বলেন, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় বরাবরই খুব ইমোশনাল। নিজেরটা নিয়ে খুব কমই ভেবেছি। এবার একটু ভাবছি। তাই যদি আগের নিজেকে পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ পেতাম, বলতাম— নিজেরটা একটু ভাবা উচিত। মাঝে মধ্যে একটু স্বার্থপর হওয়া উচিত।
শ্রাবন্তী বলেন, তবে পাস্ট ইজ হিস্ট্রি। কারণ যেটা হয়ে গেছে, সেটা টাইমলাইনে ফিরে গিয়ে বিষয়গুলো বদলাতে পারব না। সে জন্য আমি আর অতীতকে কখনো বর্তমানে নিয়ে আসি না। আমার কাছে প্রেজেন্টই সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
অভিনেত্রী বলেন, অভিনয় জগতটাই তো আমার সবকিছু। আমার ধ্যান-জ্ঞান, ভালোবাসা, প্রেম— সবকিছু। তিনি বলেন, এটা নিয়েই আমি ঘুমাই এবং জেগে থাকি। তাই এটা না থাকলে তো আমিও নেই। সে জন্যই দর্শকদের সামনে নিজেকে নতুনভাবে প্রমাণ করার তাগিদ বরাবর অনুভব করি।
শ্রাবন্তী বলেন, আমার যখন আট-নয় বছর বয়স, তখন থেকে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যারিয়ার শুরু করেছি। তারপরও একটা লম্বা যাত্রাপথ। এই পথচলা নিয়ে আমি থাকতে চাই এবং বাঁচতে চাই।
