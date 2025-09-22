পাকিস্তানি অভিনেত্রীকে ভালোবাসা: সালমান মুক্তাদির

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

পাকিস্তানের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী ইয়ুমনা জায়েদি। নিজের অভিনয় দক্ষতা, ফ্যাশন সেন্স আর যে কোনো পোশাকে নজরকাড়া লুকে নেটিজেনদের মধ্যে ধরা দিয়ে থাকেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশি মেয়েদের সাজে ধরা দিয়েছেন। শাড়ি পরা একাধিক ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে ব্যাকগ্রাউন্ডে জুড়ে দিয়েছেন ইউটিউবার ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সালমান মুক্তাদিরের আলোচিত গান ‘অভদ্র প্রেম’।

এরপর ছবিগুলো নেটিজেনদের মধ্যে বেশ ভাইরাল হয়েছে। যা সালমান মুক্তাদিরেও চোখে পড়েছে। এবার ইয়ুমনা জায়েদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সালমান মুক্তাদির।

শেয়ার করা ছবির কমেন্ট বক্সে ধন্যবাদ জানিয়ে সালমান মুক্তাদির লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ ইয়ুমনা, ভালোবাসা বাংলাদেশ থেকে।’ যা নিয়ে নেটিজেনরাও বেশ আলোচনা করছেন।

