বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলাম, বর আসেননি: অভিনেত্রী

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:টালিউড অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত। তিনি একটি ইউটিউব চ্যানেলে নিজের জীবনের গোপন কথা শেয়ার করেছেন।

নয় বছর বয়সে বাবাকে হারানো দেবলীনার পথ আরও কঠিন হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের মণ্ডপে বর আসেননি, ভেঙে যায় বিয়ে। তার জীবনের গল্প সিনেমার মতোই। দেবলীনা বলেন, ‘বিয়ের পিঁড়িতে বউ সেজে বসেছিলাম। লোকজন আসছেন। খাচ্ছেন… চলে যাচ্ছেন। বর এলেন না…।’

বারবার হবু স্বামীর ফোনে ফোন করতেও সাড়া মেলেনি। ফোন বন্ধ, পরিবারেরও ফোন বন্ধ। দেবলীনা সেদিন চাইলেই ভেঙে পড়তে পারতেন, অথবা প্রতিহিংসার খেলায় মেতে উঠতে পারতেন হয়ত। কোনোটিই তিনি করেননি। সেই সময় যে গুটি কয়েক বন্ধুকে পাশে পেয়েছিলেন অভিনেত্রী, তথাগত তাদের মধ্যে একজন। সেই তথাগতের সঙ্গে আজ তার বৈবাহিক সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

এক ছাদের তলায় থাকেনও না তারা।

পরিচালক-অভিনেতার নাম জড়িয়েছে অন্য এক অভিনেত্রীর সঙ্গে। না, তথাগতকেও দোষারোপ করতে চাননি দেবলীনা। চান না তাকে নিয়ে খারাপ কথা বলতেও। বরং যে নয় বছর একসঙ্গে কাটিয়েছেন তারা তা দেবলীনার জীবনে সেরা ৯ বছর বলেই ভাবতে চান তিনি। তিনি বলেন, ‘আমাদের জুটিটাকে দর্শক যতটা পছন্দ করতেন আমিও ঠিক ততটাই পছন্দ করতাম। ওই ৯ বছর আমার জীবনে কাটান শ্রেষ্ঠ ন’টা বছর বলে আমি মনে করি।’

