ভিন্নরূপে ধরা দিলেন পরীমনি

স্টাফ রিপোর্টার:ঢালিউড অভিনেত্রী পরীমনিকে এখন আর আগের মতো নিয়মিত পর্দায় দেখা যায় না। তবে সামাজিকমাধ্যমে তার রয়েছে বেশ সরব উপস্থিতি। প্রায়ই তাকে দেখা যায়, নানান মুহূর্ত ভক্তদের মাঝে শেয়ার করে নিতে। আবার কখনো নতুন সাজ-পোশাকে এসে নিজেকে মেলে ধরতে। এই কয়েক দিন আগেও নিজেকে মেলে ধরেছেন পরীমনি। একটি গহনার ব্র্যান্ডের হয়ে ফটোশুটে অংশ নিয়ে নজরকাড়া পোশাক আর গহনায় দ্যুতি ছড়িয়েছেন তিনি। নীল ও সোনালি রঙের একটি লেহেঙ্গায় দেখা যায় অভিনেত্রীকে। এবার অন্যরূপে ধরা দিলেন পরীমনি।
ব্যক্তিজীবনে প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন অভিনেতা শরিফুল রাজকে। এরপর তাদের কোলজুড়ে আসে ছেলে ‘শাহীম মুহাম্মদ রাজ্য’। সম্পর্কের টানাপোড়েনে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন এ তারকা দম্পতি। বর্তমান সময়ে কাজের পাশাপাশি ছেলে রাজ্য ও দত্তক মেয়েকে নিয়েই সময় কাটছে অভিনেত্রীর।
সামাজিকমাধ্যমে ছেলে রাজ্য ও মেয়েকে নিয়ে কালো বোরকা পরা ভিডিও শেয়ার করেছেন পরীমনি। সেখানে ভিডিওতে অভিনেত্রীকে বলতে শোনা যায়, ‘ছোটবেলায় রাজ্য আমাকে মা বলে ডাকত, এখন আম্মু ডাকা শুরু করেছে।’
অভিনেত্রী মূলত তার দুই সন্তানকে টিকা দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভিডিওর ক্যাপশনে পরীমনি লিখেছেন, ‘আজকে দুজনের ভ্যাকসিন ছিল। এটি হলো ছোটখাটো একটি যুদ্ধের মতো। আজকে আমার ছোট্ট টিয়া পাখিটা বেশি কান্না করে নাই। বড়জনকে দেখেন কি করে।’ সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ভালোবাসার ইমোজি।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.