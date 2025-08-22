মাদকবিরোধী ভিডিও দিয়ে কটাক্ষের মুখে আলিয়া

বলিউড সেনসেশন আলিয়া ভাট খবরের শিরোনাম হয়ে এলেন। তবে কোনো নতুন সিনেমা কিংবা ব্যক্তিজীবন নিয়ে নয়, একটি সংস্থার পক্ষ হয়ে মাদকবিরোধী বক্তব্য দেওয়ায়।

‘নেশামুক্ত ভারত’ গড়তে এনসিবি নামের একটি সংস্থার পক্ষ থেকে জনস্বার্থমূলক ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যায় আলিয়া ভাটকে। সেই ভিডিওটি প্রকাশ করা হয় সংস্থাটির পেজ থেকেই।

সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিওতে অভিনেত্রী দর্শকদের বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন অনলাইনে গিয়ে ‘ই-প্লেজ’ নিয়ে মাদকবিরোধী শপথ নিতে। ৩০ সেকেন্ডের সেই ভিডিওতে আলিয়া বলেন, আমি আলিয়া ভাট। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই মাদকাসক্তির মতো একটি গুরুতর সমস্যা নিয়ে।

তিনি বলেন, এটি শুধু আমাদের জীবন নয়, আমাদের সমাজ ও দেশকেও হুমকির মুখে ফেলছে। তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে মাদকবিরোধী এ অভিযানে এনসিবিকে সমর্থন করি। আর বলি— মাদককে না বলুন।

ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশের পরপরেই শুরু হয় নেটিজেনদের মাঝে সমালোচনা। কমেন্টে কটাক্ষ এতটাই বেড়ে যায় যে, এনসিবি শেষ পর্যন্ত কমেন্ট সেকশন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

এক নেটিজেন আলিয়ার উদ্দেশে লিখেছেন— ওর পুরো পরিবারই তো মাদকাসক্ত, চোরকেই পাহারাদার বানানো হলো। আরেক নেটিজেন লিখেছেন, এরা নিজেরাই হাতেকলমে শিক্ষার থেকে জানে। ক্লায়েন্ট বেশি আনলে ডিসকাউন্ট পাওয়া যায়।

