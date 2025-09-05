মিমি-শুভশ্রীর রিল ভাইরাল, রাজকে ঘিরে পুরোনো গল্পের নতুন মোড়!

টলিউডে এক সময়ের চর্চিত প্রেমের সমীকরণ এখন পরিণত হয়েছে নতুন বন্ধুত্বের গল্পে। পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর প্রাক্তন প্রেমিকা মিমি চক্রবর্তী আর বর্তমান স্ত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি একসঙ্গে রিল বানিয়ে অনুরাগীদের চমকে দিয়েছেন।

বলিউডের দীপিকার তুলনা টেনে শুভশ্রীর মিমিকে আদরে ভরিয়ে দেওয়া মুহূর্ত ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। অনুরাগীরা তাদের জুটিকে ‘মিশু’ হ্যাশট্যাগ দিয়ে ভরিয়ে তুলছেন।

জানা গেছে, আগের দিন সন্ধ্যায় দুই নায়িকা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পরিকল্পনা করেছিলেন এই রিলের, পাশাপাশি তারা এখন একটি বিজ্ঞাপনের শুটিংয়েও একসঙ্গে কাজ করছেন। সেই সেট থেকেই বেরিয়েছে বহুল আলোচিত ছবি ও ভিডিও।

রাজ আর মিমির অতীতের সম্পর্ক নিয়ে একসময় বহু জলঘোলা হলেও ২০১৮ সালে রাজ-শুভশ্রীর বিয়ের পর সেই অধ্যায় অনেকটাই অতীতে চলে যায়। যদিও বিয়ের পরপরই দুই অভিনেত্রীর মধ্যে ঠান্ডা সম্পর্ক নিয়ে টলিউডে জোর জল্পনা চলেছিল, দীর্ঘদিন প্রকাশ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকার পর এবারের রিল যেন বরফ গলানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে।

শুভশ্রীর মিষ্টি প্রশংসা আর মিমির প্রাণবন্ত প্রতিক্রিয়া বুঝিয়ে দিচ্ছে উৎসবের মৌসুমে শহরে নতুন বন্ধুত্বই আনবে আনন্দের আবহ। অনুরাগীদের মতে এই বন্ধুত্ব শুধু টলিউড নয়, সমগ্র বিনোদন দুনিয়ার জন্যই ইতিবাচক বার্তা বহন করছে।

