মৌ’র চ্যালেঞ্জিং জার্নি

স্টাফ রিপোর্টার:দেশের প্রেক্ষাগৃহে আজ মুক্তি পাচ্ছে দুই সিনেমা। এরমধ্যে রয়েছে মৌ খান অভিনীত ‘বান্ধব’ নামে একটি সিনেমা। এটি পরিচালনা করেছেন সুজন বড়ুয়া। এর আগে একাধিকবার সিনেমাটির মুক্তির তারিখ চূড়ান্ত হলেও নানা অজুহাতে শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়ায় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। এবার দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আজ এটি মুক্তি পাচ্ছে। ‘বান্ধব’ নিয়ে বেশ আশাবাদী মৌ। তিনি বলেন, ‘এ সিনেমায় নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। নায়িকা নয়, একজন অভিনেত্রী ভেবে কাজ করেছি। আমার জন্য পুরো জার্নিটা ছিল চ্যালেঞ্জিং। আমিও অপেক্ষায় ছিলাম কবে মুক্তি পাবে, অবশেষে পর্দায় এলো। আশা করি, সিনেমাটি দর্শক পছন্দ করবেন।’ ময়লা-আবর্জনায় ভরা ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটি জন্মপরিচয়হীন শিশুর গল্প উঠে এসেছে ‘বান্ধব’ সিনেমায়। মৌ খান ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন গাজী রাকায়েত, জয় রাজ, সুমিত সেনগুপ্ত, হাবিব খান প্রমুখ। এ ছাড়া পূজা উপলক্ষ্যে আজ মুক্তি পাচ্ছে ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’ নামে আরও একটি সিনেমা। পরিচালনা করেছেন নাসিম সাহনিক। করোনাপরবর্তী সময়ে রিফ্রেশমেন্টের জন্য কুয়াকাটায় বেড়াতে যাওয়া কয়েকটি ব্যাচেলর গ্রুপকে নিয়েই তৈরি হয়েছে এ সিনেমা। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সজল নূর, কায়েস আরজু, শিরিন শিলা, শাহনুর প্রমুখ।

