‘লাজাওয়াল ইশক’ নিষিদ্ধের দাবির জবাব দিলেন আয়েশা ওমর

স্টাফ রিপোর্টার:পাকিস্তানের অভিনেত্রী ও টিভি উপস্থাপক আয়েশা ওমরের নতুন রিয়েলিটি শো লাজাওয়াল ইশক–এর প্রথম পর্ব প্রচারের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ অনুষ্ঠানটি নিষিদ্ধ করার দাবিও তুলেছেন।
সমালোচনা ও নিষিদ্ধের দাবির প্রেক্ষিতে আয়েশা ওমর বলেন, তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মায়ের মতামত। ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, তার মা প্রথম পর্বটি ‘খুবই আকর্ষণীয় ও ভিন্নধর্মী’ মনে করেছেন।
আয়েশা লিখেছেন, আমার মা কি প্রথম এপিসোডটি পছন্দ করেছেন? বিলকুল! আর আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার মতামতই। তিনি আরও জানান, তরুণ প্রজন্ম কীভাবে নিজেদের অনুভূতি, পছন্দ–অপছন্দ ও মতামত ভারসাম্যপূর্ণভাবে প্রকাশ করে, সেটিই মা উপভোগ করেছেন।
অভিনেত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, তার জনপ্রিয় সিটকম বুলবুলাই পছন্দ করতে মায়েরও বেশ কয়েক বছর লেগেছিল। তিনি ভক্তদের ইউটিউবে প্রথম পর্বটি দেখার আহ্বান জানিয়ে প্রতিক্রিয়া শেয়ার করার অনুরোধ করেছেন। সহশিল্পীদের নিয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি জানান, শুটিংয়ের সময় যেসব নারীর সঙ্গে কাজ করেছেন, তাদের প্রতি গভীর ভালোবাসা তৈরি হয়েছে।
তবে অনুষ্ঠানটি শুরু হওয়ার আগেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। টিজার প্রকাশের পর থেকেই অনেকে লাজাওয়াল ইশক বয়কটের আহ্বান জানান এবং এটিকে ‘বিতর্কিত’ বলে দাবি করেন।
বিতর্কের পর পাকিস্তান ইলেকট্রনিক মিডিয়া রেগুলেটরি অথরিটি (পেমরা) স্পষ্ট করে জানায়, লাজাওয়াল ইশক কেবল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত হচ্ছে, কোনো লাইসেন্সপ্রাপ্ত টেলিভিশন চ্যানেলে নয়। ফলে এটি সরাসরি পেমরার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।
পেমরার এ ব্যাখ্যা আসে অনলাইনে অনুষ্ঠানটি নিষিদ্ধ করার দাবি ওঠার পর। সমালোচকরা যুক্তি দিয়েছিলেন, পাকিস্তানে এমন অনুষ্ঠান চলতে দেওয়া উচিত নয়।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.