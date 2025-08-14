শাকিব-শেহজাদের খুনসুটি, আবেগী বার্তা বুবলীর

ছোট ছেলে শেহজাদ খান বীরের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে খুনসুটিতে মেতেছেন ঢালিউড সুপারস্টার শাকির খান। এমন ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন শাকিবের সাবেক স্ত্রী ও বীরের মা চিত্রনায়িকা বুবলী।
ছবিতে দেখা যায়, আমেরিকার ফ্লোরিডায় অবস্থিত ডিজনি ওয়ার্ল্ডের সামনে ছেলেকে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরে আছেন শাকিব। দুজনের চোখে রোদচশমা, আর মুখে হাসির ঝলক। ছবিটি শেয়ার করে বুবলী ক্যাপশনে লিখেছেন- ‘পৃথিবী ভ্রমণ, ডিজনি ওয়ার্ল্ড ফ্লোরিডা আমেরিকা।’ এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ভালোবাসার ইমোজি।
এই ছবি প্রকাশের পর ভক্তদের মধ্যে আবারও নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে। মন্তব্যের ঘরে অনেকেই বাবা-ছেলের ভালোবাসার প্রশংসা করেছেন। একজন লিখেছেন, ‘ভালোবাসা, দোয়া রইল। বাবার কাছে সন্তান প্রিয় এটাই বাস্তব।’
আরেকজন মন্তব্য করেছেন, ‘বাবা-ছেলের ভালোবাসা চিরকাল অটুট থাকুক এইভাবে।’
২০১৮ সালে গোপনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন শাকিব ও বুবলী। তাদের ঘর আলো করে আসে ছেলে শেহজাদ। যদিও বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসে অনেক পরে। এরপর থেকেই তাদের সম্পর্কে ফাটলের খবর ছড়িয়ে পড়ে।
শাকিব খান বিভিন্ন সময় সাক্ষাৎকারে বুবলীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলে জানালেও, সন্তানের মা হিসেবে তাদের মধ্যে যোগাযোগ আছে বলে উল্লেখ করেন।
