সঞ্জয় দত্ত কন্যার রহস্যময় পোস্ট নিয়ে তোলপাড়

বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্তের মেয়ে ত্রিশলা দত্ত।সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে তিনি এক চিন্তাশীল বার্তা শেয়ার করেছেন, যা পরিবার, সম্মান আর মানসিক শান্তি নিয়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ত্রিশলা লিখেছেন, কেবল রক্তের সম্পর্ক থাকলেই কেউ জীবনে জায়গা পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায় না।
বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, কখনো কখনো সবচেয়ে ক্লান্তিকর এবং অবহেলাকারী মানুষই ‘পরিবার’ নামে পরিচিত হয়।
ত্রিশলার এ বার্তায় জোর দিয়ে বলা হয়, সন্তানদের অধিকার আছে বাবা-মা বা আত্মীয়দের থেকে দূরে থাকার, যদি তারা বারবার আঘাত দেয় বা অপরাধবোধে ভোগায়।
৩৭ বছর বয়সি সঞ্জয় দত্ত কন্যা লিখেছেন— ‘মনের শান্তি পরিবারের ইমেজের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’
তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, একটা বিষাক্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।
ত্রিশলা আরও বলেন, যখন বাবা-মা সন্তানের সুখের চেয়ে পরিবারের বাহ্যিক সুনাম রক্ষা করাকে বেশি গুরুত্ব দেন, তখন তা দীর্ঘমেয়াদে মানসিক ক্ষতির কারণ হয়।
তিনি আহ্বান জানান, যারা সবসময় কষ্ট দেয় তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কোনো জোরাজুরি নেই, এমনকি তারা যদি লালন-পালনও করে থাকেন।
ত্রিশলার ব্যক্তিগত যাত্রা
ত্রিশলা দত্ত ১৯৮৮ সালে সঞ্জয় দত্ত ও তার প্রথম স্ত্রী অভিনেত্রী ঋচা শর্মার ঘরে জন্ম নেন। ১৯৯৬ সালে ব্রেন টিউমারে তার মায়ের মৃত্যু হয়। এরপর থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে নানা-নানির কাছে বড় হয়েছেন।
বলিউডের আড়ালে থাকলেও ত্রিশলা প্রায়ই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খোলামেলা ও আত্মসমালোচনামূলক পোস্ট দিয়ে শিরোনামে আসেন।
সম্প্রতি মেয়ের জন্মদিনে (১০ আগস্ট) বাবা সঞ্জয় দত্ত তাকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন—
‘তোমার জন্য সবসময় গর্বিত, সবসময় ভালোবাসি।’
ঋচা শর্মার মৃত্যুর পর সঞ্জয় দত্ত ১৯৯৮ সালে রিয়া পিল্লাইকে বিয়ে করেছিলেন। তবে ২০০৮ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। এরপর তিনি মান্যতা দত্তকে বিয়ে করেন এবং তাকে নিয়েই আছেন। তাদের ঘরে রয়েছে যমজ সন্তান শাহরান ও ইকরা।
বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্তকে সর্বশেষ হাউসফুল-৫ সিনেমায় দেখা গেছে। তার আসন্ন প্রজেক্টগুলোর মধ্যে আছে কন্নড় সিনেমা কেডি: দ্য ডেভিল, তেলুগু সিনেমা দ্য রাজা সাহেব এবং অখণ্ডা-২, আর হিন্দি সিনেমা বাঘি-৪ ও ধুরন্ধর।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.