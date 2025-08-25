সিনেমায় মেয়েদের ‘শোপিস’-এর মতো ব্যবহার চান না সালমান

সাড়ে তিন দশকের বেশি সময় ধরে বলিউড শাসন করে চলেছেন সালমান খান। এই সময়ের মধ্যে বহু অভিনেত্রীর সঙ্গে কাজ করেছেন। এমনকি সেসব অভিনেত্রীর অনেকের বয়স তার চেয়ে অর্ধেক। ১৯৮৮ সালে যখন ভাইজান বলিউডে অভিষেক হয়, তখন আজকের সিনেমার নায়িকাদের কারও বয়স এক কারও চার বছর। তাদের সঙ্গেই আজ চুটিয়ে অভিনয় করে চলেছেন সালমান খান।

শুধু তা-ই নয়, বহু নায়িকার ক্যারিয়ারও গড়ে দিয়েছেন বলিউড সুপারস্টার। তবে সালমানের সেটে নায়িকাদের থাকার অনেক শর্ত আছে। শরীর প্রদর্শন করা চলবে না। নিচু ঝুলের জামা পরতে হবে। পাশাপাশি বক্ষবিভাজিকা প্রদর্শনও পছন্দ করেন না ভাইজান। যদিও এর নেপথ্যে অনেক কারণ।

সম্প্রতি সালমান খানের সহ-অভিনেত্রী ডেইজি শাহ তার সেটের এহেন নিয়ম-কানুনের কথা প্রকাশ্যে আনেন। ডেইজি ভাইজানের নায়িকা হিসেবে ‘জয় হো’ সিনেমায় কাজ করেছেন। এ ছাড়া সালমানের প্রায় সব সিনেমায় সহকারী হিসেবে থাকেন ডেইজি।

সালমান খানের ‘অন্তিম’ সিনেমায় সহকারী পরিচালক ছিলেন ডেইজি শাহ। এ সিনেমার শুটিং চলাকালীন সেটে এক নিয়ম শুরু করেন, যেখানে মেয়েরা বক্ষবিভাজিকা দেখা যায় এমন পোশাক পরতে পারবে না। প্রতিটি মেয়ে যাতে নিজের শরীর ঢেকে চলে।

সালমান বলেন, নিজের সর্বাঙ্গ ঢেকে থাকলে তবেই মেয়েদের সুন্দর দেখতে লাগে। এ ছাড়া তিনি চান না, তার সিনেমায় মেয়েদের ‘শোপিস’ এর মতো ব্যবহার করা হোক।

