হানিয়া আমিরকে আমি চিনি না: হাসান মাসুদ

দুই দিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্ট ঘুরছে। যেখানে দাবি করা হয়েছে, শিল্পকলা একাডেমির একটি অনুষ্ঠানে অভিনেতা হাসান মাসুদের সঙ্গে হাত মেলাতে অসম্মতি জানিয়েছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির।
এ খবরটি একেবারে ভুয়া বলে জানিয়েছেন হাসান মাসুদ।
ওই পোস্টে বলা হয়েছে, ‘শিল্পকলায় হানিয়া আমিরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে তারকাদের এক বিশাল মিলনমেলার উৎপত্তি হয়। বাংলাদেশের ছোট-বড় সব তারকারাই সেখানে উপস্থিত ছিল।
যেমন আরশ খান, মিলন মালহোত্রা, আদনান আদি, মুন্না খান, মৌসুমীর স্বামী ও মহানায়ক রুবেলসহ আরও অনেকে। হাসান মাসুদও তাদের সঙ্গে ছিলেন।
হানিয়া আমির একে একে সবার সঙ্গে হাত মেলালেন। যখন হাসান মাসুদ হাত মেলানোর জন্য নিজের ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, পাকিস্তানি এই মডেল তখন তার সঙ্গে হাত মেলাতে আপত্তি জানান।
মূলত হাসান মাসুদ দেখতে কালো বলেই তার সঙ্গে হাত মেলাননি হানিয়া আমির।’
এ বিষয়ে হাসান মাসুদ বলেন, ‘এমন কোনো ঘটনা আমার জানা নেই। হানিয়া আমিরকেই আমি চিনি না। তিনি কবে বাংলাদেশে এসেছেন, তা জানাও আমার কথা নয়।
বলা দরকার, গত ১৮ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে সানসিল্কের আমন্ত্রণে প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসেন পাকিস্তানের অভিনেত্রী হানিয়া আমির।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.