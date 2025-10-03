২৬ বছরের ছোট আনাকে মহাকাশে বিয়ে করতে চান টম ক্রুজ!

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:কিউবান-আমেরিকান অভিনেত্রী আনা দে আরমাসের সঙ্গে হলিউড তারকা টম ক্রুজের প্রেমের গুঞ্জন বেশ আগেই ডালপালা মেলছে। এবার শোনা যাচ্ছে, বয়সে ২৬ বছরের ছোট আনাকে বিয়ে করতে চলেছেন ৬৩ বছরের টম ক্রুজ।

দুই হলিউড তারকা কবে, কোথায় বিয়ে করছেন–সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি। তবে হলিউডভিত্তিক সংবাদমাধ্যমগুলো এই যুগলের ঘনিষ্ঠ মহলের সূত্র ধরে জানাচ্ছে, মহাকাশে বিয়ে করার ইচ্ছে রয়েছে তারকা যুগলের।

যদিও টম ও আনার বাগদান সম্পন্ন হয়নি। এমনকি তারকা যুগল তাদের সম্পর্ক নিয়েও মুখ খোলেননি। তবে আনাকে নিয়ে যে টম বড় কিছু ভাবছেন, তাই শোনা যাচ্ছে ঘনিষ্ঠ মহলে। শুধু তা-ই নয়, তারা ‘মিশন ইমপসিবল’-এর স্টান্টের মতোই রোমাঞ্চকর করে তুলতে চান তাদের বিশেষ মুহূর্ত।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, টম মহাকাশ ভ্রমণ নিয়ে অবসেসড। সুতরাং, মহাকাশে বিয়ে বিষয়টি টমকে বেশ এক্সাইটেড করে তুলেছে বলে শোনা যাচ্ছে।

স্পেসে গিয়ে শুধু বিয়ে নয়, স্কাই-ডাইভিং নিয়েও প্ল্যানিং করছেন টম। তবে কবে বিয়ে করছেন এবং কিভাবে করছেন, সবটাই এখন হাওয়ায় ভাসছে।

চলতি বছরের শুরুতেই সম্পর্ক গড়ে ওঠে ৬৩ বছরের টম ক্রুজ এবং ৩৭ বছরের অ্যানার। গত জুলাইতে একসঙ্গে তাদের দেখা যায়। এখন তাদের সম্পর্কে সিলমোহর পড়ার অপেক্ষায় অনুরাগীরা।

