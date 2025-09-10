গুগল ট্রান্সলেট অ্যাপে এআই ফিচার, অ্যাপেই শেখা যাবে নতুন ভাষা

এবার গুগল ট্রান্সলেট অ্যাপে যুক্ত হলো নতুন ফিচার। এখন থেকে ট্রান্সলেট অ্যাপ ব্যবহার করে শিখতে পারবেন নতুন কোনো ভাষা। আর এটি সম্ভব হয়েছে— কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে। নতুন এ ফিচার গুগল অনুবাদকে ভাষা শিক্ষার জনপ্রিয় অ্যাপ ডুয়োলিংগোর সরাসরি প্রতিযোগী করে তুলছে।
ভাষা শেখার অন্যান্য অ্যাপের তুলনায় গুগল ট্রান্সলেট সম্পূর্ণরূপে এআইয়ের ওপর নির্ভর করে ব্যবহারকারীর জন্য পাঠক্রম তৈরি করেছে। অ্যাপে ভাষা শেখার জন্য প্রথমে ‘প্র্যাকটিস’ বাটনে চাপ দিতে হবে। এরপর ব্যবহারকারীকে ভাষা শিক্ষার স্তর নির্বাচন করতে বলা হবে—বেসিক, ইন্টারমিডিয়েট কিংবা অ্যাডভান্সড। পরবর্তী ধাপে ব্যবহারকারীর ভাষা শেখার উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া হবে।
আবার ব্যবহারকারী চাইলে নিজে লিখে জানাতে পারবেন, আবার পূর্বনির্ধারিত অপশন থেকেও বেছে নিতে পারবেন। এরপর এআই সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ্যক্রম সাজাবে।
এ ডুয়োলিংগোর মতো অন্যান্য অ্যাপের অনুরূপ, যা ব্যবহারকারীরা শোনার ও বলার মতো বিভিন্ন অনুশীলনের সুযোগ পাবেন। তবে অনুশীলনগুলো কোর্সের পূর্বনির্বাচিত চাহিদার ওপর ভিত্তি করে করা হবে।
আর এই ফিচার প্রাথমিকভাবে অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএসের বেটা ব্যবহারকারীর জন্য চালু করা হচ্ছে। শুরুতে শুধু ইংরেজি ভাষা ব্যবহারকারীরা স্প্যানিশ ও ফরাসি ভাষা শিখতে পারবেন। আর ফরাসি, স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষাভাষীরাও শিখতে পারবেন ইংরেজি।
এ ছাড়া গুগল অনুবাদে আরও একটি আরেকটি নতুন ফিচার যুক্ত হয়েছে — লাইভ ট্রান্সলেট। এআইভিত্তিক এই ফিচারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কথা বলতে পারবেন দুই ভিন্ন ভাষার মানুষ। এই ফিচার ব্যবহারের সময় তাৎক্ষণিকভাবে অডিও এবং লেখাসহ অনুবাদ দেখানো হবে। অনেকটা পিক্সেল ১০ ফোনের ‘লাইভ অনুবাদ’ ফিচারের মতোই হবে। তবে গুগল অনুবাদ অ্যাপে অনুবাদকৃত অডিওতে ব্যবহারকারীর কণ্ঠ বা টোন মিলিয়ে দেওয়া হবে না।
গুগল দাবি করে বলেছে, এ ফিচার আরও স্বাভাবিক কথোপকথনের পরিবেশ তৈরি করবে। এমনকি বিমানবন্দরের মতো জায়গাতেও অ্যাপটির শব্দ আলাদা করে নিতে পারবে। ফলে কথাবার্তা হবে সহজ এবং স্পষ্ট। এ ফিচার এখন ৭০টিরও বেশি ভাষায় ব্যবহার করা যাবে। এর মধ্যে রয়েছে আরবি, ফরাসি, হিন্দি, কোরিয়ান, স্প্যানিশ ও তামিল। আপাতত এটি যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও মেক্সিকোর ব্যবহারকারীদের জন্য চালু হয়েছে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.