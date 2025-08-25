নামাজে মাতৃভাষায় দোয়া করা যাবে?

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

প্রশ্ন: নামাজের মধ্যে নিজের মাতৃভাষায় দোয়া করা যাবে কি? যেমন: হে আল্লাহ! আমার মাকে আরোগ্য দাও, আমার ব্যবসায় বরকত দাও ইত্যাদি বললে নামাজে কোনো সমস্যা হবে কি?

উত্তর: নামাজ ইবাদত। আর ইবাদতের সব কিছুই আরবি ভাষায় আদায় করতে হয়। তাই নামাজের মধ্যে দোয়া করতে হলে আরবি ভাষায় করতে হবে।

কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত দোয়াগুলো পড়তে হবে। মাতৃভাষায় বা অন্য ভাষায় দোয়া করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ সা. সেজদায় দোয়া করতেন—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِى كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমার সব গুনাহ মাফ করে দাও—ছোট হোক বা বড়, প্রথম হোক বা শেষ, প্রকাশ্য হোক বা গোপন।

ফরজ নামাজের সিজদায় গিয়ে তাসবিহ পড়া ছাড়া দীর্ঘ দোয়া প্রমাণিত নয়। নফল নামাজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গিয়ে দীর্ঘ দোয়া করেছেন।

হাদিসে সেই দোয়াগুলো বর্ণিত হয়েছে। আমাদের উচিত সেসব দোয়া মুখস্থ করে সিজদায় গিয়ে দোয়া করা।

নফল নামাজে চাই তা তাহাজ্জুদ হোক বা অন্য নামাজ হোক সিজদায় গিয়ে কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত দোয়া করা যাবে। বা কুরআনে বা হাদিসে আছে এমন দোয়ার সমার্থক শব্দের দোয়া করা যাবে। বা আখেরাতের জন্য দোয়া করা যাবে। কিন্তু দুনিয়াবী দোয়া করা যাবে না। আরবি ছাড়া অন্য ভাষায়ও দোয়া করা যাবে না।

সূত্র: সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১১১২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৩; মারাকিল ফালাহ- তাহতাবি ২৬১; দুররুল মুখতার ২/২৩৩।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
বিশেষ পাতা

মৃতের জন্য টাকা দিয়ে কুরআন খতম করানো জায়েজ?

বিশেষ পাতা

শিশু মননে আলোর ফুল ফোটে ধর্মীয় শিক্ষায়

বিশেষ পাতা

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিসহ ৩১৯০ অভিবাসী গ্রেফতার

বিশেষ পাতা

বিশ্ব মসজিদ সুরক্ষা দিবসে ঐক্যের প্রতীক আল-আকসাকে স্মরণ

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More