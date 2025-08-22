বিশ্ব মসজিদ সুরক্ষা দিবসে ঐক্যের প্রতীক আল-আকসাকে স্মরণ

আজ ২১ আগস্ট, বিশ্ব মসজিদ সুরক্ষা দিবস। মসজিদ শুধু নামাজের স্থানই নয়, বরং মুসলমানদের সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এগুলোকে সুরক্ষিত রাখা মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বিশ্ব মসজিদ দিবস পালিত হয় ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট আল-আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগের ঘটনার স্মরণে। যখন এক চরমপন্থি ইসরাইলি এতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং মসজিদের প্রায় ১,৫০০ বর্গমিটার অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। এতে ঐতিহাসিক স্থাপত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মূল কাঠামোর একটি অংশ ধসে পড়ে। এ ঘটনা মুসলিম বিশ্বে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করে।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদও ২৭১ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে ইসরাইলের নিন্দা জানায়। পরবর্তীতে এ দিনকে ‘বিশ্ব মসজিদ দিবস’ ঘোষণা করা হয়, যাতে ধর্মীয় স্থানগুলোর মর্যাদা ও সুরক্ষার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

মসজিদের তাৎপর্য

ইসলামের ইতিহাসে মসজিদকে সবসময় পবিত্র স্থান হিসেবে দেখা হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে। এগুলো কেবল ইবাদতের জায়গাই নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনার মঞ্চ, যেখানে উম্মাহর সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

মসজিদের স্থাপত্যে সাধারণত মিহরাব (কিবলামুখী নকশা), মিম্বার (খুতবার মঞ্চ), মিনার, অজুখানা, খোলা প্রার্থনাক্ষেত্র ও প্রাঙ্গণ থাকে।

দেয়ালে ক্যালিগ্রাফি, জ্যামিতিক নকশা ও ফুলেল অলংকরণ থাকে, যাতে কোনো ছবি বা মূর্তির বদলে পবিত্রগ্রস্থ আল-কুরআনের আয়াত ও বিমূর্ত শিল্পকর্ম ফুটে ওঠে।

আল-আকসা ও মুসলিম ঐক্য

আল-আকসা মসজিদ ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান এবং মুসলমানদের প্রথম কিবলা। এ মসজিদের ওপর আক্রমণ মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে, যা আজও প্রতিরোধ ও ন্যায়ের সংগ্রামের প্রতীক।

সমকালীন মুসলিম বিশ্বে নানা সংকটের মাঝে ঐক্য, শান্তি, সহনশীলতা ও পারস্পরিক সম্মান—এসব ইসলামী শিক্ষাই মুসলমানদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

বার্তা

বিশ্ব মসজিদ দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়—মসজিদ হলো ঐক্যের কেন্দ্র, ন্যায়ের মঞ্চ এবং প্রতিরোধের প্রতীক। তাই এগুলো রক্ষা করা শুধু মুসলিমদেরই দায়িত্ব নয়, বরং মানব সভ্যতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের অংশ। সূত্র: মেহের নিউজ

